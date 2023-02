Casa de Hip Hop de Esteio lança serviço de produção de camisetas e marca própria

Tornar sustentável um projeto de cunho social é um desafio para quem está à frente destas iniciativas. Agregar produtos e serviços é uma alternativa para continuidade de ações que tem como eixo contribuir para a melhoria de sua comunidade. Em Esteio, a Associação da Cultura Hip Hop de Esteio (ACHESTEIO), associação sem fins lucrativos, tem como objetivo gerar valor cultural e educacional para a comunidade. Há cerca de um mês, o espaço incorporou uma serigrafia, técnica manual de estamparia, em seu escopo. Com as produções abertas e a todo vapor, Alan Bitello, 37 anos, um dos fundadores e coordenador de produção e eventos da associação, conta que a serigrafia está recebendo encomendas de camisetas, moletons, boné, entre outros produtos, além de ter a própria marca de camisetas da associação de hip-hop.

Cleiton Pinho toca, com Alan, atividades da estamparia. Ele tem sua própria marca de roupas, a Pineal, e soma a experiência de trabalho na área da serigrafia para contribuir com a iniciativa. "Nós recebemos as encomendas e fazemos a criação da arte quando ela não vem pronta. Depois, fazemos a gravação de tela e a produção de fato", detalha Cleiton. O primeiro lançamento da marca própria foi com o logo da associação. As peças podem ser adquiridas no espaço, localizado na Rua José Guimarães, nº 203, em Esteio, ou pelo Instagram (@achesteio). As encomendas personalizadas podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 99274-1698. O pedido mínimo é de 10 itens e o prazo de entrega parte de sete dias. Alan conta que o próximo drop da marca será em março e os produtos serão inspirados nos elementos da cultura hip-hop. No lançamento, será reativado o estúdio de gravações e acontecerá a inauguração do showroom, onde serão vendidas as peças.

A casa que abriga a associação foi inaugurada em 2017 por Rafa Rafuagi, Alan Bitello, Geovane Neves e Rafael Mautone. No entanto, antes disso, o movimento de hip-hop de Esteio já vinha buscando espaços para a cultura na cidade. Em 2016, o grupo conheceu Flora, dona do imóvel que, hoje, abriga a associação. Foi desse encontro que a estrutura da casa surgiu. "Nós estávamos em frente à prefeitura, reivindicando por um espaço, ela escutou nossa conversa e falou que gostou do projeto e queria conhecer a gente", lembra Alan. Além da associação, os fundadores também são os idealizadores da construção do primeiro museu de cultura hip-hop da América Latina, que já está aberto, mas inaugurará oficialmente em 2023.