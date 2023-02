Sebrae-RS seleciona 1,4 mil micro e pequenas empresas que buscam aumentar a produtividade

O Programa Brasil Mais está com inscrições até o dia 20 de fevereiro. A iniciativa é articulada no Estado pelo Sebrae-RS em parceria com o Ministério da Economia. As inscrições são para o novo ciclo de atendimento, que proporciona quatro meses de acompanhamento especializado totalmente gratuito, visando a implementação de soluções simples e inovadoras que aumentem a produtividade dos pequenos negócios.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://bit.ly/3HWcdRn, e as vagas são limitadas conforme disponibilidade de cada região. O Rio Grande do Sul conta com 1,4 mil vagas abertas, sendo 125 para a região da campanha e Fronteira Oeste, 350 para a região Metropolitana, 50 Noroeste, 75 Norte, 225 na Serra Gaúcha, 300 na região dos Sinos, Caí e Paranhana, 100 para a região Sul, e 150 na região dos Vales do Taquari e do Rio Pardo. "O programa tem uma metodologia definida para identificar necessidades da empresa junto ao empreendedor e, então, de forma prática e objetiva, desenvolver e implementar soluções com foco em aumento de faturamento e redução de custos, além de mensurar indicadores", explica a gestora de projetos do Sebrae-RS, Michele Seleri.

Além disso, o programa oferece ainda 300 vagas para a temática específica de Transformação Digital, ofertada exclusivamente para Micro Pequenas Empresas (MPEs) das regiões Metropolitana, Sinos, Caí e Paranhana, Serra Gaúcha e Vales do Taquari e do Rio Pardo.

Os atendimentos terão início ao longo dos meses de fevereiro e março conforme o preenchimento de vagas de cada região. O programa possui uma metodologia própria, que contempla encontros virtuais e presenciais de forma coletiva e individual junto aos empreendedores selecionados. O programa é executado por uma equipe do Sebrae-RS que dispõe de quase 70 Agentes Locais de Inovação (ALI) que conduzem os atendimentos e realizam todo o acompanhamento da jornada dos selecionados.