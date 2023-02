Confeitaria especializada em petit gateau abre no Bom fim com opção de bacalhau e limão siciliano

Bacalhau e salpicão de frango não são os sabores mais esperados quando falamos de petit gateau. Mas, agora, um novo espaço de Porto Alegre oferece a combinação para quem quiser experimentar novas versões do item conhecido, tradicionalmente, por ser de chocolate e servido com sorvete. A Zi Petit Gateau abriu as portas nesta semana no bairro Bom Fim com a proposta de ser uma confeitaria especializada no bolinho. No cardápio, há 18 sabores doces e salgados, entre eles cogumelo, alho poró, goiabada, limão-siciliano, doce de leite com coco queimado e chocolate belga.

A operação é comandada por Fernando Marins, que esteve à frente do Constantino Café, que fechou pouco antes da pandemia. Empreendendo há mais de 20 anos na gastronomia, ele conta que a ideia de apostar exclusivamente no petit gateau surgiu em função do sucesso que a sobremesa fazia entre a clientela de seu antigo espaço. "O gateau foi um produto que foi se destacando e fazendo sucesso, porque conseguimos chegar em um processo de produção onde ele estabilizou muito a qualidade. A partir daí, começamos a melhorar e as pessoas perceberam isso. No tempo do restaurante aberto, os clientes, às vezes, vinham depois do jantar só para comer a sobremesa. Isso despertou a ideia de que poderia ser um produto exclusivo, o que se oportunizou agora com o encontro desse espaço do Bom Fim", explica Fernando sobre o ponto no número 584 da rua Felipe Camarão onde fica o negócio.

Com investimento de R$ 200 mil, o maior desafio de Fernando, que conta com a parceria de Rafael Lorenzato na gerência do espaço, foi desenvolver a versão salgada do item, conhecido por ser doce. Foram cerca de oito meses para chegar na receita que, hoje, é servida em quatro opções salgadas. "O gateau, em resumo, é um bolinho semicozido. O salgado não poderíamos servir assim porque ele leva fermento. Então, para desenvolver essa receita, fomos buscar elementos e técnicas. Chegamos em um resultado em que ele é úmido não por ser gorduroso, mas por um cruzamento de farinhas que fizemos", destaca Rafael sobre o processo do gateau salgado, que é servido no mesmo formato da versão doce. O de bacalhau, conta a dupla, é o que tem recebido mais atenção dos clientes nos primeiros dias de operação. A versão custa R$ 32,00 e é servida com molho branco cremoso.

Entre os doces, o destaque, diz Fernando, é o sabor de limão siciliano, que custa R$ 30,00. O empreendedor garante que a receptividade tem sido boa, apesar da estranheza que a novidade causa em alguns clientes. "Se existe uma loja que é uma sorveteria, ela tem só sorvete e vários sabores. É o mesmo conceito, só que com petit gateau", compara. A aposta em um único produto, para a dupla, traz mais vantagens que desafios para a condução da operação. " A segmentação traz excelência, tu consegues desenvolver cada vez mais o produto de forma mais assertiva ", diz Rafael. "Quando se faz muita coisa em um restaurante, às vezes escapa alguma coisa no dia a dia. Com um produto só é mais fácil de alcançar a excelência", completa Fernando.

O ponto no Bom fim foi escolhido pelo perfil do bairro, conhecido pelo fluxo intenso de pedestres nas calçadas e por ser uma região que recebe bem novidades recém-chegadas à cidade. Além dos clientes, o Zi Petit Gateau foi bem recebido pelos empreendedores do entorno, garante Fernando. "O bairro ser um misto entre comercial e residencial é o segredo para dar certo, tanto para quem mora, quanto para quem empreende, porque gera uma segurança. Cada pequeno espaço cuida da sua loja, arruma sua calçada, ilumina. O morador transita nisso com mais segurança. Isso gera uma convivência espetacular. É um bairro muito particular", diz o empreendedor.

Operando de terça-feira a domingo, das 11h às 20h, o espaço foi pensado para abrigar desde um lanche rápido acompanhado de café até um happy hour com cerveja ou espumante. "Criamos um espaço em que as pessoas possam desfrutar do ambiente, tomar um café, faze um break no dia, em um ambiente que não precise sair correndo", pontua o empreendedor.