Evento discute confeitaria e empreendedorismo em Porto Alegre

09 Fevereiro 2023

Após pausa durante a pandemia, o SugarCake Show volta ao formato presencial neste ano

O SugarCake Show, um dos principais eventos para confeitaria do Rio Grande do Sul, ocorrerá no dia 6 de março e contará com a presença de profissionais renomados e conhecidos do ramo. Ao longo de um dia inteiro, serão ministradas palestras de assuntos que vão além das receitas e técnicas aplicadas por quem atua na área. Para fomentar a confeitaria e aperfeiçoar profissionais do segmento, serão abordados assuntos como fotografia, vendas, redes sociais, precificação, manipulação de alimentos, entre outros. O tema principal da 4ª edição do evento, a primeira pós-pandemia, é o empreendedorismo.