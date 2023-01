Gramado Summit está com vagas abertas para programa de voluntários

O Gramado Summit, evento que acontece entre os dias 12 e 14 de abril, está com vagas abertas para um programa de voluntariado. Os participantes poderão trabalhar em um dia de feira e participar das programações nos outros, além de receber vale alimentação e certificado de participação do evento.

"As contratações de profissionais que atuam no evento permanecerão acontecendo. O Programa de Voluntários é uma forma de oportunizar que mais pessoas tenham acesso à Gramado Summit , gerando experiência e também oportunidade para quem queira aproveitar o evento", explica o CEO, Marcus Rossi. As vagas são para diferentes posições, como recepção, auxílio de informações, direcionamento dos palestrantes, operação dos palcos. Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar https://bit.ly/3wxvfYU e seguir as orientações.

O evento tem foco no mundo da inovação e experiências. E reunirá cerca de 10 mil pessoas para o debate e a imersão no mundo da inovação. Serão mais de 200 palestras, alguns nomes de palestrantes já estão confirmados, como Edu Lyra, CEO e fundador do Gerando Falcões, a influenciadora Pequena Lô e o escritor João Branco.