Pizzinha volta para a Cidade Baixa após fechar operação e planeja franquear a marca

É com muita alegria que a família Borckhardt, proprietária da Pizzinha, comemora a volta do negócio para a Cidade Baixa no ano em que a marca celebra seus 25 anos. Fundado por Sérgio Borckhardt em 1998, a operação ocupou um ponto tradicional na rua José do Patrocínio por mais de duas décadas, mas teve de fechar as portas em 2021, por conta da pandemia. “Cerca de 90% da nossa venda era no balcão, da galera que vinha aqui, e, com a pandemia, ficamos muito tempo fechados, só com delivery. O aluguel era muito alto e, para não nos endividamos muito, optamos por sair de lá”, lembra César, filho de Sérgio, que toca a operação ao lado do pai e da esposa Giordana. Agora, o negócio está localizado na avenida General Lima e Silva, nº 1440.

Completando três semanas de operação no novo endereço, César comemora a boa recepção da clientela. “É muito legal voltar para cá, estamos recebendo muitos clientes antigos, mas vários novos também, muitos aqui da volta”, comenta. O empreendedor lembra que, lá em 1998, foram os próprios clientes da Cidade Baixa que deram o nome à marca . “Na época, nós trabalhávamos com pizzas grandes, mas a demanda da galera que andava na rua, passava por aqui, era de fatia de pizza, pedaços menores, então adotamos as mini pizzas e o pessoal começou a chamar de pizzinha, o nome pegou tanto que nós registramos e adotamos ele”, admite.

Com 70 anos de idade, Sérgio continua sendo o responsável pela produção das pizzas. “Ele não deixa que outras pessoas façam, eu até sei fazer a massa, sei tudo, mas não adianta, ele faz de olho fechado, é tudo do jeito dele”, conta, entre risos. Depois de fechar o ponto na Cidade Baixa, em 2021, a família continuou a operar por delivery. “Fomos para a Zona Leste, em uma casa que temos lá, adaptamos a cozinha e ficamos dois anos com a tele-entrega e, mesmo de lá, 90% dos nossos pedidos eram para cá, Cidade Baixa, Centro e Bom Fim, toda essa região”, expõe. Com menos de um mês de operação presencial, César conta que a venda no balcão já superou a do delivery, representando cerca de 60% do faturamento da loja, que opera de terça a sábado, das 18h às 23h e, aos domingos, das 18h às 22h30min.

O plano para os próximos meses é organizar a área externa do espaço com mesas para que os clientes possam comer no local. Além disso, criar um plano de franquia também está no radar dos empreendedores, que iniciaram o processo em 2015, com a inauguração de um food truck. “Nosso primeiro franqueado foi o food truck, que é um sucesso, nós fornecemos todos os insumos, mas é um parceiro que toca. Eles têm vários clientes fixos na cidade, alguns condomínios, cervejarias, e, agora, no verão, também vão muito para a praia”, comenta. “Até abrimos outras franquias em outros bairros, chegamos a ter quatro operações ao mesmo tempo em Porto Alegre, mas as parcerias acabaram não dando muito certo e decidimos encerrar, segurar um pouco até voltar com a expansão”, lembra César. A previsão é que, em até um ano, a nova franquia da Pizzinha já esteja em operação.