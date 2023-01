Comprar é confiar

Cada vez mais, vemos influenciadores abrindo suas marcas. Com o marketing de influência ganhando força, muitos passaram a usar o seu potencial para alavancar seus próprios projetos. No entanto, quando falamos da relação entre influenciador e audiência, falamos de uma dinâmica baseada na confiança. É preciso muita responsabilidade e transparência para que isso se mantenha.

Recentemente, passei por uma situação negativa. Acompanho, há alguns anos, uma influenciadora que lançou uma marca própria de vestuário. Comprei, no fim do ano, algumas peças. A marca, que afirma ser uma opção diferente do que já existe no mercado, ofereceu uma das piores experiências de compra que já tive. Os produtos nunca chegaram e a marca levou cerca de 20 dias para me oferecer qualquer suporte. Foram tantos problemas no pós-venda, e mais de um mês para receber o dinheiro de volta, que a confiança deixou de existir. O marketing de influência, certamente, é uma ferramenta incrível, seja para uma marca própria ou terceira. Mas é preciso lembrar: o consumidor não está comprando apenas um discurso. É preciso entregar qualidade no produto, suporte adequado e respeitar os direitos do consumidor acima de tudo. #ficaadica