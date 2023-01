Cafeteria oferece curso gratuito de barista para pessoas trans em Porto Alegre

O café Porto Farrô oferecerá um curso de barista gratuito para pessoas transexuais e não-binárias no dia 30 de janeiro. A iniciativa acontecerá um dia após a data que, desde 2004, marca a luta contra transfobia, e fomenta o diálogo sobre os direitos e cidadania das pessoas trans. A Abuela Torrefação de Cafés Especiais também embarcou na inciativa e contribuiu para a viabilização do projeto.

Segundo Lucas Eibs, proprietário do Porto Farrô, a iniciativa do curso Café TransForma partiu do Gael Liriam, homem trans, barista e amigo de Lucas. “Ele nos procurou por acreditar que o Farrô seria o lugar certo para dar vez e voz a essa iniciativa, que tem como objetivo capacitar pessoas trans e pessoas não-binárias, em busca de oportunidades no mercado de trabalho”, explica o empreendedor.

O curso terá duração de quatro horas. Os alunos terão uma introdução sobre cafés especiais, origem do café no mundo e no Brasil, diferença entre café tradicional, gourmet e especial. O curso ainda abordará os tipos de grãos e diferença entre eles, diferença de moagens e perfis de torra, métodos de extração e análise sensorial.

Além de estar à frente do Porto Farrô, Lucas gerencia um grupo online de conexão entre cafeterias da Capital. Ao término do curso, o currículo das pessoas que participarem do curso será enviado para as cafeterias que fazem parte desta rede e que estão dispostas a acolher esses profissionais . "A ideia é que o curso possibilite um real efeito na vida profissional dessas pessoas", expõe Lucas.