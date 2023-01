Oh Brüder leva brunch para novo espaço no Litoral Norte

Foi em uma viagem para a Austrália que João Otto, de 33 anos, percebeu que existia um mercado com potencial para crescer em Porto Alegre: as cafeterias pensadas para que os clientes passem bons momentos. "Fui estudar na Austrália, quer dizer, eu uso isso como desculpa, o que eu queria mesmo era surfar, mas lá eu vi que as pessoas iam nos cafés para ler, para fazer reuniões, marcavam encontros, e eu sabia que não tinha esse conceito tão difundido no Rio Grande do Sul", explica o empreendedor, que tinha 20 anos quando se aventurou no outro lado do mundo.

Depois de dois anos morando fora, João, que é administrador, desenvolveu o projeto do negócio e fez sociedade com o engenheiro Renato Hahn, de 60 anos. Em 2019, a Oh Brüder abriu as portas na Capital, trazendo essa proposta de ser um lugar não apenas para tomar um bom café, mas para aproveitar o momento. "Quando começamos, todos os produtos da cozinha eram de fabricação nossa, temos um pão de queijo que faz sucesso, já ouvi muito mineiro falar que o nosso é o melhor do País, mas o café não era nosso, sempre trabalhamos com uma boa marca, um grão especial, mas tínhamos a vontade de ter a nossa torra. Em 2021, criamos a torrefação. Hoje, todo o café servido nas unidades são da nossa marca", comenta João. A cafeteria tem três unidades, duas em Porto Alegre e uma recém-inaugurada no Litoral Norte.

João comenta que a pandemia foi um período difícil para o negócio, mas que eles conseguiram achar outras maneiras de continuarem. O delivery de brunchs foi a grande aposta e, segundo o sócio, deu ótimos resultados. Apesar de terem uma tele-entrega própria, a cafeteria tem o foco no presencial, por conta da proposta estabelecida ainda na Austrália. "Com o delivery, entramos nas casas das pessoas e isso foi muito importante, mas, ao mesmo tempo, queremos que elas venham até o café, que se encontrem aqui. Muita gente vem ler ou escrever trabalhos da faculdade, é para isso que a cafeteria funciona", diz o empreendedor, que afirma estar muito contente com a abertura da nova unidade do negócio em Xangri-lá.

De portas abertas desde o dia 29 de dezembro de 2022, João explica que o funcionamento é um pouco diferente dos espaços de Porto Alegre. " Temos itens específicos para a praia, como o açaí, pokes, pizzas, chope, drinks, bebidas mais geladas . São coisas que não oferecemos nas cafeterias de Porto Alegre", destaca, afirmando que o lugar também terá uma programação especial, com eventos, chefs convidados e bandas ao vivo.

No primeiro dia de portas abertas no Litoral, João afirma que boa parte dos clientes que foi ao espaço já frequentava as unidades da Capital.

"Foi muito legal porque as famílias chegavam aqui e diziam que já eram clientes, e eu digo famílias porque, apesar de termos um posicionamento voltado para o jovem, recebemos muitas famílias com crianças, justamente por conta desse conceito de ser um lugar para encontros", diz.

A vontade de abrir no Litoral sempre esteve presente entre os sócios, pelo amor que os dois têm pela praia e pelo surfe, mas os planos agora vão além. A Oh Brüder vai ser uma marca franqueada, possibilitando a expansão da cafeteria para outros estados do Brasil. "Temos planos e novidades para 2023, queremos crescer, mas o principal que eu posso dizer é que vamos trabalhar muito", garante João.