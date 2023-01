Melhor chocolate do Brasil ganha loja com experiência em Porto Alegre

Os chocolates da Magian Cacao começaram como um experimento de André Passow na garagem de casa em 2015. Eleito o melhor chocolate do Brasil em 2020, a marca inaugurou um espaço repaginado de venda e experiência das mais de 26 opções de barras de chocolate no mesmo ponto onde, antes, era a garagem da família.

passou pelas páginas do GeraçãoE em 2022, funciona no número 4516 da avenida Guaíba, do bairro Vila Assunção, na zona sul da Capital. Quem tinha interesse em conhecer de perto a produção, que de caseira não tem nada, está a um passo de poder viver a experiência, que é o objetivo principal da abertura do espaço. "Quero me conectar com os consumidores, contar a nossa história, mostrar nosso trabalho. Por isso, a ideia é fazer, pelo menos uma vez por mês, um tour com degustação pela fábrica, onde o visitante possa entender o que é o bean to bar, entender por que o nosso chocolate é um chocolate de origem", explica o empreendedor.

Da amêndoa do cacau até o chocolate que derrete na boca, são várias etapas de produção e André domina todas do início ao fim. Tudo é feito com ingredientes naturais e a ideia é continuar sendo uma marca que se importa com a origem de cada insumo.

Durante a explicação sobre o tour, ele descasca as amêndoas para a equipe do GE e o produto é de uma intensidade e acidez impressionante. “Nós vamos mostrar tudo, onde torramos a amêndoa, a máquina que separa o nibs de cacau da casquinha. Essa aqui é uma amêndoa que veio de Medicilândia, no Pará, o terroir de lá é maravilhoso. Vamos acompanhar o nosso cliente do cacau à embalagem das barras de chocolate”, afirma.

Preocupado em manter a autenticidade da marca, André conta que a reforma da garagem durou cinco meses e que era importante não passar simplesmente uma tinta branca em cima de tudo e chamar de moderno. “Estou adorando, agora posso trabalhar olhando o Guaíba, é uma delícia. Uma coisa que penso sempre é que eu não quero que o trabalho seja só um trabalho, quero que seja uma forma de vida. Que tudo seja feito junto. Fazer chocolate, levar as crianças na escolinha de futebol, fazer mais chocolate, ir velejar, abrir a loja”, diz. “Mesmo sendo algo que nós gostamos, ainda tem dias que são estressantes, mas eu saio para velejar e é outra vida”, comenta sorrindo sobre sua outra paixão.

A venda do produto no espaço também é um ponto importante para a marca, garantindo que os itens serão comercializados da forma ideal. “Estou direto aqui, se não na loja, lá atrás fazendo chocolate. Então é algo para estar perto mesmo dos clientes. Sou apaixonado por fazer chocolate. Comecei torrando o cacau no forno de casa, descascava a amêndoa com rolo de pizza, separava a casca do nibs com o secador de cabelo da minha esposa e fazia a massa em um moinho bem pequenininho”, lembra entre risadas.

A loja abre de segunda a sábado, das 17h às 20h, e a visitação de toda a produção do chocolate está definida para começar em março deste ano. Sobre ser um ponto ligeiramente distante dos bairros centrais da Capital, André conta que isso não o preocupa, já que percebe a carência de lugares pela Zona Sul e projeta ser um espaço para se visitar na região. “Agora que o hobbie é meu trabalho, acho muito importante dar as caras, mostrar quem faz. E eu também gosto muito dessa parte, estar recebendo vocês aqui é um prazer”, afirma.