Restaurante completa três anos em Porto Alegre e ganha prêmio de melhor comida caseira do Estado

Comida caseira, com tempero de casa e uma homenagem à mãe. Esse é o Madrecita Bistrô, restaurante que ganhou a melhor comida caseira de Porto Alegre em 2022 pela revista Sabores do Sul. Tocado pelo Felipe Amaral Rosa, 29 anos, o negócio já tem três unidades na Capital, mas o proprietário garante que todas possuem a mesma receita e qualidade. “ Peguei o gosto pela gastronomia por causa dos meus pais . Eles tinham uma cafeteria, lá por 1990, e eu me criei atendendo clientes e limpando mesas. Sempre gostei de estar perto da cozinha, ver os temperos e os sabores”, explica o empreendedor, que por muitos anos trabalhou junto com a irmã em um negócio da família, também no ramo da alimentação. “Até tentei fazer uma faculdade de finanças e contabilidade, mas larguei porque vi que não era o que eu gostava. Meu prazer é ficar perto dos clientes, conversar com o público, adoro negociar com fornecedores, procurar produtos novos, é disso que eu gosto mesmo”, afirma.

Depois de seis anos, Felipe deixou a empresa em que trabalhava com a irmã e começou a pensar no seu próprio negócio, foi aí que surgiu o Madrecita, nome que significa “mãezinha”, em espanhol, uma homenagem a grande inspiração da vida de Felipe, a sua mãe. “Com isso eu honro esse amor, honro o nome da minha família, pelo fato de ter sido criado na cozinha e ter ganhado essa experiência”, afirma o proprietário do restaurante, que inaugurou em 2019, na avenida Bagé, nº 572, em Porto Alegre. Na pandemia, a tele-entrega foi o que ajudou o estabelecimento a permanecer de portas abertas, e o empreendedor afirma que, apesar de terem o foco no presencial, muitas pessoas continuam optando pelo delivery. “Crescemos bastante na pandemia, apesar de fugir muito da ideia do negócio, que é essa experiência de casa lotada, do cliente ver o buffet, mas tivemos que nos virar, focamos nas embalagens para garantir que a comida chegasse quentinha e fresca na casa do cliente”, explica.

Ao falar sobre o funcionamento do restaurante, Felipe destaca o trabalho da equipe, principalmente, o da cozinheira, Marcia, a quem ele chamou de “mãos de ouro”. O negócio também possui uma nutricionista, que monta os pratos junto com a chef para garantir os valores nutricionais dos alimentos. “Nas três lojas do Madrecita os cardápios são praticamente os mesmos, as ideias surgem aqui na matriz e distribuímos nas outras duas lojas”, explica o proprietário. Com foco na comida caseira, o arroz e feijão estão sempre presentes no cardápio, acompanhados de outros pratos como massas e proteínas diversificadas. Além do buffet, o estabelecimento também oferece pratos à la carte. Aos sábados, o Madrecita serve a clássica feijoada brasileira. As outras lojas do bistrô ficam na avenida Ipiranga, nº 1493 e na rua Voluntários da Pátria, nº 2035.

Felipe diz que a conquista da comida caseira do bistrô ser eleita a melhor de 2022 pela revista Sabores do Sul foi algo que os motivou ainda mais, e que, o objetivo agora, é ter mais títulos pendurados nas paredes. ”É uma maravilha, foi uma porta que abriu muitas oportunidades, talvez se não tivéssemos ganhado o prêmio, não estaria aqui falando contigo, com o jornal, então é muito gratificante ver que todo o nosso trabalho valeu a pena. Todos os dias que acordamos, pensamos no que podemos fazer para alegrar nossos clientes”, conclui.