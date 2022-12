Empresas gaúchas desenvolvem aplicativo para negociação de dívidas

O Salva DíVidas é um aplicativo que promete resolver questões financeiras. A novidade nasceu da parceria do Grupo Flex, empresa de serviços financeiros, com a Quater, agência de publicidade. Os profissionais à frente do projeto são Ignácio Gambarra, CTO do Grupo Flex, Juliano Schüler, CEO da Quater, e Luís Filipe Gunther, co-founder do Salva-Dívidas. “Nós vimos que isso era uma necessidade das pessoas, elas estão endividadas e querem voltar a consumir. Então, nos sentamos juntos e vimos que o aplicativo seria uma forma de facilitar e acelerar esse processo”, relembra Ignacio Gambarra, CTO do Grupo Flex.

Com o objetivo de facilitar e empoderar o usuário em relação às suas finanças, Ignacio conta que eles transformaram os processos já feitos pela empresa para que as pessoas pudessem fazer onde estivessem e como quisessem. “A pessoa entra e cadastra a dívida dela, pode ser de cartão de crédito, empréstimo, carro, entre outros. Elas colocam quanto podem pagar e em quanto tempo, e o aplicativo simula as possibilidades da negociação ”, explica o CTO.

O Grupo Flex faz o mesmo trabalho, mas na parte judicial e de instrução do cliente. “A burocracia do processo judicial é a parte que nós temos mais problemas. Muitas vezes, as pessoas não estão dispostas a irem para a justiça resolver um problema desses”, afirma Luís Filipe. “Tem só uma empresa no Brasil, hoje, que é hegemonia nesse tipo de processo que é o Serasa, mas nós percebemos um gap no mercado, que é a burocracia e a falta de poder do usuário de negociar ativamente suas dívidas. O Serasa te dá opções de negócio, mas não te deixa rebater. O Salva DíVidas vem para dar poder de barganha ao usuário”, elucida Ignácio.

O Salva DíVidas vai estar disponível para download de forma gratuita em todo território nacional a partir de fevereiro. Não só a negociação pode ser feita pelo aplicativo, como o pagamento também. Tudo de forma lúdica e dinamizada, garante Juliano. “Nós vimos que a dor de ter uma dívida é algo muito individual, então nós queríamos, com a identidade visual do projeto, deixar a situação mais leve, mais acolhedora”, compartilha o CEO.