Negócio de Porto Alegre tem padaria, academia e festas na piscina para cachorros

Não é novidade que, de um tempo para cá, muitos animais passaram a ser considerados integrantes da família, e empreendedores e empreendedoras que notaram - e souberam aproveitar - essa mudança, estão colhendo bons frutos em seus negócios. Esse é o caso de Carla Vieira da Silva, 40 anos, sócia fundadora da pet school Patas Douradas.

Apaixonada por animais desde a infância, Carla trabalhava com venda de roupas e teve de se reinventar durante a pandemia. "Apesar de amar cachorros, nunca tinha considerado trabalhar com isso, mas era muito triste ficar ali parada, com tudo fechado. Comecei a fazer táxi dog, adesivei todo o meu carro e levava e buscava cachorros de petshop", lembra, admitindo que a demanda era fraca, o que a fez investir em passeios.

"Todo mundo estava trancado em casa, então começou a surgir muito pedido para passear com os cachorros. Fui atendendo e surgiram pedidos para fazer creche, comecei a fazer também, na minha própria casa. Primeiro desmontei o escritório, depois a sala. Fui desmanchando a casa toda e criando espaços para eles. Quando começaram a pedir banho e tosa, comprei vários aparelhos e fazia na minha garagem mesmo", recorda sobre o início do negócio. A demanda foi crescendo e a procura também. Em dezembro de 2021, Carla já fazia creche para cerca de 20 cachorros na sua casa, até que recebeu o convite de uma cliente para montar uma sociedade e profissionalizar o negócio.

"A Camila chegou falando para eu me especializar, estudar, então passamos cerca de um ano planejando, realizamos mentorias, viajamos para Gramado, São Paulo e até Orlando buscando o melhor para o nosso projeto", declara. Em maio deste ano, Carla Vieira e Camila Assem inauguraram a Patas Douradas na avenida Palmeiras, nº 246, no bairro Petrópolis. O espaço busca ser um ambiente completo para os animais e oferece diversos serviços para a clientela canina e felina , como padaria, creche, consultas médicas, vacinas, academia com programa de perda de peso, banho e tosa, playground, espaço sênior, passeios, táxi e até piscina para festas de aniversário. "Se os tutores pedem, nós montamos toda a festa, encomendamos bolos, decoração, fazemos os convites, eles podem trazer outros convidados caninos, que não sejam do Patas, também fazemos imagens e registros da festa", destaca.

Apesar de estar atuando no ramo há pouco tempo, Carla garante que, hoje em dia, não se imagina fazendo outra coisa. "É maravilhoso trabalhar com pet. Amo ver eles chegando, alguns de mochilinha, sempre alegres em ver a gente, foi a melhor decisão que já tomei", afirma. A empreendedora ainda ressalta que é gratificante ver que, atualmente, tantas pessoas tratam os pets com o carinho que eles merecem. "Meus cachorros sempre foram os meus filhos, mas hoje vejo que quase todos os tutores são assim. Ainda existe um preconceito, mas a evolução é gigante, o mercado está mudando muito", enxerga.

Hoje, o espaço tem cerca de 40 pets fixos na creche e 35 no hotel, além dos outros serviços que não são mensais. Com planos de expansão para o futuro, a dupla pretende aumentar os serviços, agregando um hospital veterinário, e também abrir uma unidade em Gramado. "Sonhamos em ter uma unidade em Orlando, sabemos que pode demorar, mas é o maior sonho que temos", revela.