Cuscoloko, e-commerce de acessórios para cachorros, abre primeira loja física em Porto Alegre

Foi fazendo compras para o cachorro da família, o vira-lata caramelo chamado Odin, que Grasielle Rizzi, 36 anos, e Guilherme Frisoni, 41, conheceram a Cuscoloko, e-commerce gaúcho com quase 10 anos de operação no segmento pet, e decidiram investir no ramo. Hoje, o casal comanda a primeira loja física da marca, localizada na rua Dinarte Ribeiro, nº 148, no bairro Moinhos de Vento.

O espaço, que inaugurou em julho deste ano, não é a primeira experiência da dupla no ramo. Guilherme comandou, durante quase dois anos, um clube de assinatura para pets. "Durante o projeto, produtos da Cuscoloko foram enviados para clientes, então criamos esse contato maior, profissional, e, quando o negócio encerrou, surgiu a oportunidade de criar um novo modelo de loja física para expandir a empresa, então apostamos nisso", lembra o empreendedor.

A marca foi criada por Maria Fernanda Kehrwald e Gabriel Tayed, e pretende oferecer um estilo diferente, tanto para os pets, quanto para seus tutores. "Muitos dos produtos, para pets e humanos, têm estampas combinando , então se o tutor compra uma coleira para o seu pet, também pode levar uma shoulder bag com a mesma estampa para ele", destaca Grasielle, que, por também ser mãe de pet, acredita entender o que seus clientes procuram. "Nós sabemos que eles querem o melhor para o seu animalzinho. Hoje, o pet é como se fosse o primeiro filho, já é um membro da família", percebe.

Um dos pilares da marca é a valorização da cultura local, por isso, todas as artes e estampas dos itens são feitas por artistas brasileiros. "Toda a produção é local, artesanal e com artistas nacionais, buscamos valorizar esse trabalho. Aqui na loja temos um grafite na parede que foi feito pelo artista Celo Pax, que também já fez outras duas estampas para a loja", comenta Grasi. A marca também atua em parceria com a clínica veterinária Mundo à Parte, com produtos para pets com necessidades especiais ou em recuperação pós cirurgia. A coleção se chama Cusco à parte e os itens são vendidos na própria clínica ou na loja por encaminhamento do médico veterinário.

Com quase seis meses de operação, o casal comemora a boa receptividade do público. "Muitas pessoas passam por aqui, conhecem a loja e depois voltam com os seus cachorros, ou até quem já está passeando, porque muita gente anda aqui pelo bairro com os seus pets, para e dá uma olhadinha, sempre acaba voltando para comprar", garante a empreendedora. O valor de um kit com guia e coleira custa a partir de R$150,00.

Com um investimento de cerca de R$ 60 mil, a unidade do Moinhos de Vento pretende ser uma loja modelo para novos pontos. "Ainda estamos avaliando, mas o plano é expandir, abrir novas unidades, talvez na Zona Sul ou em algum shopping, um ponto com bastante movimento", prevê Guilherme.