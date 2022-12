Franquia que começou com investimento de R$ 386,00 conquista o Oriente Médio

Um balde, flanelas, escovas, produtos de limpeza e a necessidade de complementar a renda foram o start para o fisioterapeuta Fritz Paixão se lançar no empreendedorismo. Com apenas R$ 386,00, o baiano montou um serviço de lavagem de carros em condomínios de luxo em Salvador. Atento às demandas do mercado, Fritz mudou o segmento de atuação e hoje comanda uma rede de franquias em expansão no exterior, projeta um faturamento de R$ 60 milhões e prepara a abertura de uma indústria própria em 2023.

O primeiro negócio de Fritz, uma lavagem de carros em condomínios de luxo em Salvador, deu lugar a um serviço de higienização de sofás e tapetes. “Quando percebi, 90% do faturamento da empresa era serviço residencial e 10% apenas de automotivo. Foi aí que resolvi mudar o negócio”, conta o baiano. O novo nicho se mostrou mais lucrativo: enquanto gastava uma hora para lavar um sofá e cobrava R$ 200,00, mesmo tempo despendido na limpeza de um carro rendia apenas R$ 20,00.

Surgiu assim em 2015 a CleanNew Higienização e Blindagem de Estofados, que atua em formato home based. O profissional especializado leva até o cliente equipamentos de alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas e outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em carros, barcos e aeronaves.

A primeira franquia foi aberta em 2016 e hoje a CleanNew está presente em quase todos os estados brasileiros, incluindo o Rio Grande do Sul, e no Distrito Federal. O processo de internacionalização começou em 2018 na Colômbia, Argentina, Estados Unidos e Espanha. A partir do ano que vem, chega ao Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Angola, África do Sul e Paraguai.

“Qual a forma mais rápida de ter um crescimento orgânico com uma certa responsabilidade e sem necessariamente você se capitalizar, correndo risco não somente de quebrar como também de as pessoas que você contrata não ‘tocarem’ o negócio como deviam? Entrando no ranchising”, afirma.

A rede emprega atualmente 250 pessoas no Brasil. O investimento em uma franquia da marca em território nacional varia de R$ 40 mil a R$ 120 mil, dependendo do tamanho da cidade. No exterior, para abrir uma unidade da rede o franqueado deverá investir de US$ 50 mil a US$ 250 mil, o que varia de acordo com o país. O payback (retorno) no Brasil está em torno de oito meses, e no exterior em torno de dois anos.

Além de desbravar novas fronteiras em 2023, a CleanNew vai ampliar sua atuação: a empresa está investindo R$ 10 milhões na construção de uma indústria para produção de um spray que poderá ser utilizado na limpeza e blindagem de pequenos itens.

Além de empreendedor, Fritz, que tem graduação em Fisioterapia e já trabalhou como apresentador de TV, também atua como digital influencer. Na sua conta no Instagram, que tem 360 mil seguidores, ele compartilha dicas de empreendedorismo. Em entrevista ao Jornal do Comércio, Fritz também deu alguns conselhos aos leitores. “O primeiro conselho e o único que eu dou, na verdade, é apenas comece. Você nunca estará preparado para começar. Lembre-se que eu sou fisioterapeuta. Eu não sou, eu não era empreendedor, mas aprendi apanhando que é na resiliência que se desenvolve aquilo que você pretende”, afirma.