Turma da Mônica e Sebrae lançam revista especial sobre empreendedorismo feminino

Buscando incentivar o empreendedorismo entre os jovens, o Sebrae celebra dois anos de parceria com a Maurício de Sousa Produções (MSP) e lança uma novidade, a revistinha Coleção Sebrae: A força do empreendedorismo. A peça foi lançada na última quarta-feira, dia 23, e reúne dois anos de conteúdos veiculados nas publicações da Turma da Mônica que abordam temas relevantes para o desenvolvimento do comportamento empreendedor.

Em seu primeiro ano, a parceria explorou temas como liderança, autoconfiança, persistência e comunicação, habilidades necessárias no mundo do empreendedorismo. No segundo ano, as histórias abordaram questões relacionadas a 12 diferentes setores de atividades, como moda e games. Buscando incentivar as atitudes empreendedoras entre os jovens, em especial, as meninas, a iniciativa visa fomentar a liberdade de escolha entre as mulheres , para que não venham a empreender apenas por necessidade.

Para Mônica Sousa, diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções e criadora do projeto, é preciso incentivar esse desenvolvimento para que meninas e mulheres tenham acesso a oportunidades desde cedo. "Visamos contribuir para o desenvolvimento de um cenário propício ao empreendedorismo feminino, de forma que as mulheres também possam ocupar seu espaço e construam uma trajetória de destaque. A história de que meninas não podem ser engenheiras, ou trabalhar com informática é coisa do passado", enxerga. Segundo ela, a iniciativa é importante para levar a mensagem às crianças de que o empreendedorismo é para todos.

Renata Malheiros, coordenadora nacional de Empreendedorismo Feminino do Sebrae, comemora o trabalho conjunto com a MSP. "Essa parceria de sucesso tem o objetivo de estimular meninos e meninas, desde cedo, a desenvolverem características do comportamento empreendedor, como perseverança, correr riscos calculados, planejamento e também estimular as crianças a se imaginarem num possível futuro nos segmentos. As historinhas trazem empreendedores em ramos como o de alimentos, inovação, engenharia civil, saúde, moda, beleza. Não tem essa de 'coisa de menino' ou 'de menina', todos podem sonhar, empreender e prosperar no setor que quiserem", acredita.

A ação da MSP e Sebrae faz parte do projeto Donas da Rua, criado em 2016. O lançamento do compilado foi realizado durante o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2022. As histórias da parceria também estão disponíveis no site do projeto.