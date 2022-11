Tinga, teus empreende- dores te amam

Isadora Jacoby

24 Novembro 2022

Meu primeiro contato com o empreendedorismo da Restinga foi em 2019, quando contamos aqui no GeraçãoE a história de um projeto, na época recém lançado, chamado Empreendedoras Restinga. Fechamos um caderno todo dedicado às histórias que ouvimos no bairro e a sensação foi de ter conhecido um movimento cheio de amor, de fé no coletivo e muita crença no potencial da região.