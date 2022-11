Com prato surpresa e lanches musicais, restaurante de São Leopoldo mistura gastronomia e cultura pop

Prato surpresa, lanches que acompanham uma música no salão e espaços decorados com itens relacionamos à cultura pop. É isso que o restaurante Funny Feelings, que fica em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, oferece para os clientes há oito anos.

O negócio é tocado pelo casal Fabiano Chaves e Fani Thomaz, que sempre esteve ligado ao empreendedorismo. “Aos 14 anos, eu já fazia festas como DJ em Caxias do Sul, e isso alavancou uma carreira para esse lado. Há 18 anos, comecei a minha carreira como fotógrafo, paralelo aos eventos, mas a grande responsável por esse lugar é a Fani, minha esposa”, explica Fabiano. A empreendedora começou a produzir cupcakes em casa, como um hobby, mas o negócio cresceu e ela iniciou o processo de venda dos bolinhos. “Ela vendia na cidade que moramos, em Esteio, mas também em Sapucaia, Porto Alegre, São Leopoldo e Canoas. Chegou o dia que ela queria ter um lugar físico, para as pessoas irem até à loja. Em contrapartida, sempre quis ter um rock café, desde adolescente. Então, após conseguirmos uma maturidade financeira, há oito anos, abrimos o Funny Feelings”, comenta o sócio.

Fabiano conta que foi pego de surpresa pela esposa, que alugou um espaço para o negócio sem avisá-lo. “Compramos uma plaquinha de decoração e ficamos guardando para pendurar quando conseguíssemos ter uma loja física. Um dia, estava fotografando e a Fani me ligou dizendo ‘eu achei um lugar para pendurarmos a placa’ e eu falei ‘que legal, na sala? No quarto?’ e ela me respondeu ‘não, eu aluguei um espaço para loja’. Foi assim que nasceu a Funny”, lembra Fabiano. A decoração foi toda feita com itens que o casal tinha em casa, com bonecos de filmes, objetos de colecionador e placas decorativas.

A primeira loja do restaurante era pequena, mas os sócios ficaram por quatro anos lá, até que, em 2019, o negócio mudou para um ambiente maior, com dois salões e um espaço ao ar livre. “Nosso negócio é todo baseado na farinha. Fazemos os cupcakes, doces, sobremesas, os pães recheados, pizzas, massas e hambúrgueres, mas quando decidimos abrir aqui, pensamos em oferecer algo diferente, para que as pessoas sejam cutucadas em algum sentido. N ossa fachada, por exemplo, é super discreta, para que, justamente, o cliente entre aqui e fique em choque", explica o empreendedor, que pretender despertar diversos sentidos da clientela.

No cardápio, há um hambúrguer que, quando é entregue na mesa pelo garçom, é acompanhado por uma música alta que toca em todo o restaurante . "A música tem um nível de volume mais alto que o normal em restaurantes, aí esta a audição, depois vai ter o aroma, o cheiro da comida misturado com o café, depois tu tens o tato, com o nosso atendimento, que é absolutamente informal. O garçom vai te receber como se fosse na casa dele, e, obviamente, depois vem o paladar, com as comidas que são de verdade e em formato diferentes. E aí entra o sexto sentido, porque vários itens não revelamos como são feitos então o cliente nunca sabe o que vai comer”, garante o sócio.

O foco do restaurante é trazer o entretenimento com a gastronomia. Por isso, o cardápio tem elementos que lembram conteúdos da cultura pop, como o prato charada, que muda toda semana e é totalmente surpresa. Todos os lanches são criações de Fabiano, e os doces ficam por conta da Fani. Os cupcakes, que originaram o negócio, continuam no cardápio, que recebe pratos novos semanalmente. Localizado na rua Lindolfo Collor, nº 279, em São Leopoldo, o restaurante funciona de terça-feira a domingo, das 17h30min às 22h.