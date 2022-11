LISTA: Nove lugares para assistir aos jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre

A Copa do Mundo de 2022, que acontece no Catar, começou no último fim de semana e o Brasil se prepara para estreiar jogando contra a Sérvia na quinta-feira (24). Para quem quer curtir as partidas fora de casa, não faltam opções para torcer pela seleção em Porto Alegre. De bar a sorveteria, confira nove negócios da Capital que irão transmitir os jogos do Brasil e de outros países.

Futebol com café na Zona Norte

O local está situado na rua Azevedo Sodré, nº 74, no bairro Passo d’areia Foto: BADEN/DIVULGAÇÃO/JC

O Baden Torrefação e Café, espaço localizado na rua Azevedo Sodré, nº 74, no Passo d’areia, transmitirá todos os jogos da Copa e, nos dias que a seleção brasileira entra em campo, o café e os petiscos são liberados . O espaço opera de segunda à sexta-feira, das 10h às 18h30min, e sábado das 13h às 18h30min.

Copa na Redenção

O lugar tem mais de 1.000m² e capacidade para 460 pessoas sentadas Foto: Rapha Felini/Divulgação/JC

Para quem gosta de ficar ao ar livre, o Refúgio do Lago, localizado no centro da Redenção, está transmitindo todos os jogos da Copa em um telão de oito metros . O espaço também contará com apresentações musicais, como a banda A Seleção do Refúgio, que sobe ao palco após as partidas para tocar clássicos da música nacional. O local abre ao público todos os dias, das 9h às 22h, com mais de 1mil m² e capacidade para 460 pessoas sentadas.

Para refrescar nos dias de jogos

Leandro Bengochea, proprietário da gelateria Don John Foto: TÂNIA MEINERZ/JC

Além de transmitir os jogos da Copa, a Dohn John Gelateria e Café, localizada no Artsy Mall, rua General Lima e Silva, n° 594, está preparando um bolão no seu Instagram (@donjohngelato). Quem acertar o resultado do jogo, ganha um gelato. Em dias de jogos do Brasil, sempre que a seleção brasileira fizer um gol, todos presentes no espaço ganham brindes e amostras de sorvete . O negócio opera de quarta-feira a domingo, das 13h às 21h.

Esporte e garimpo

O espaço conta com 20 torneiras de chope e tem decoração temática de futebol Foto: BRECHÓ DO FUTEBOL/DIVULGAÇÃO/JC

Funcionando em horário especial, o Brechó do Futebol, localizado na rua Coronel Fernando Machado, nº 1188, irá transmitir todos os jogos da Copa. Com decoração temática de futebol, 12 TV's e 20 torneiras de chope , o espaço irá operar das 9h até meia-noite.

Jogo a céu aberto

O negócio está localizado na rua General Lima e Silva, nº 1037 Foto: BRITA/DIVULGAÇÃO/JC

Localizado na rua General Lima e Silva, nº 1037, o Brita irá transmitir todos os jogos da seleção brasileira no espaço, que opera de quarta a domingo, das 18h à meia-noite.

Copa na Delta

O negócio irá transmitir todos os jogos da seleção brasileira Foto: CERVEJARIA DELTA/DIVULGAÇÃO/JC

Com um telão de led e outras televisões espalhadas pela casa, a Cervejaria Delta, situada na rua Dezoito de Novembro, nº 124, irá transmitir ao vivo os jogos do Brasil e de outras seleções. O espaço abre de quarta sábado, das 17h à meia-noite, e a entrada custa R$ 10,00, dando direito a um chope de 300ml .

Torcida na Orla

O espaço terá um telão para os dias de jogos da seleção brasileira Foto: BAR DO ESPARTANO/DIVULGAÇÃO/JC

O Bar do Espartano, espaço localizado na avenida Edvaldo Pereira Paiva, nº 71, na Orla do Guaíba, também terá uma programação especial para os dias de Copa. Uma TV irá transmitir todos os jogos da competição e, nos dias que a seleção brasileira entra em campo, um telão será instalado no local . A casa opera das 10h às 22h, e terá promoções de chope e drinks.

Futebol e samba

Nanra Branco está à frente do Empório Zeca, espaço temático do São José que abriu na fachada do clube Foto: ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC

O Empório Zeca, local dedicado ao Esporte Clube São José, também irá transmitir os jogos da seleção brasileira. Localizado na avenida Assis Brasil, nº 1172, o espaço terá uma programação especial para o primeiro jogo do Brasil . No dia 24, a casa terá chope artesanal por R$ 10,00 e rodada de petiscos por R$ 30,00, com amendoim, pipoca, sanduíche aberto, pão de alho, picadinho e fritas. Após o jogo, será realizada uma roda de samba no local.

Chope e banoffee

O negócio terá diversas promoções em dias de jogos Foto: OH BRUDER/DIVULGAÇÃO/JC