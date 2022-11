Conheça a trajetória inspiradora da Pequena Lo no empreendedorismo digital

Mauro Belo Schneider

18 Novembro 2022

A influenciadora acumula cerca de 12 milhões de seguidores nas redes sociais

A influenciadora Lorrane Silva, a Pequena Lo, capa da revista Vogue de outubro, mudou o rumo de sua carreira para apostar no entretenimento pela internet. Formada em Psicologia, em 2015 ela começou a postar vídeos no YouTube para falar sobre uma deficiência que a impediu de crescer. Mas foi em 2020, no entanto, que ela estourou nas redes sociais. Hoje, somando as diversas plataformas que usa, é seguida por cerca de 12 milhões de pessoas.