Egípcio abre bar na Cidade Baixa com experiência imersiva na cultura árabe

Em uma viagem para o Brasil em 2017, o egípcio Wael Zizo, 34 anos, encantou-se com o País e decidiu criar raízes em terras brasileiras. Com dificuldade em encontrar um trabalho como engenheiro civil, sua área de formação, Wael arriscou-se no empreendedorismo e abriu o Tapas Bar, que operou por dois anos na Capital, até fechar por conta da pandemia. Hoje, o empreendedor está à frente do Cairo Bar, espaço temático localizado na rua da República, nº 163.

A proposta do negócio, segundo Wael, é oferecer uma experiência imersiva na cultura árabe. Toda a decoração do espaço foi pensada para isso, e conta com itens que o próprio empreendedor trouxe do Egito, como papiros e peças de arte. “ A ideia é que você entre aqui e sinta que viajou para fora do Brasil . É outro clima, sempre tem música árabe tocando, vídeo de faraó na TV”, conta o empreendedor, que garante que os clientes se divertem cantando as músicas.

Wael viaja para o Egito pelo menos duas vezes por ano, já que a maioria dos ingredientes utilizados no bar são de lá. “Vou e trago tudo, os ingredientes são quase todos de lá, até porque não encontramos eles por aqui”, explica. O cardápio é repleto de quitutes árabes, como quibe, falafel e esfirras, além de drinks, cafés e chás característicos da região.

Após cinco anos morando em Porto Alegre e quatro empreendendo, o proprietário garante que a relação com os outros negócios da cidade não poderia ser melhor. “Tenho amigos em cada bairro daqui, árabe tem isso de ser muito unido, de ajudar, a casa está sempre aberta, tem gente aqui na volta que me chama de filho, é essa relação familiar”, descreve.

O negócio opera de terça a domingo, das 17h à 1h, e conta com algumas programações especiais, como a noite árabe e apresentações de dança do ventre.