Aulas online levam churrasqueiro de Caxias do Sul a festival de Moçambique

O churrasqueiro Rodrigo Bueno, de Caxias do Sul, foi uma das atrações do Mozambique Barbecue Festival, realizado na cidade de Maputo, em Moçambique, na África do Sul, no dia 1 de outubro. Suas preparações ganharam os paladares estrangeiros graças à visibilidade que conquistou desde que lançou um curso online de churrasco americano.

Bueno tem um currículo longo, pois começou a trabalhar no segmento em 2014. Foi, inclusive, campeão brasileiro de churrasco americano e disputou competições nos Estados Unidos e na Austrália . Suas aulas virtuais começaram em 2019, pouco antes da pandemia. O número de alunos, agora, chega a 1 mil.

Um de seus alunos, inclusive, foi o organizar do evento em Moçambique, de onde surgiu a aproximação entre os países. “Para o meu nome, como professor, isso é uma medalha. A minha imagem valoriza, e tudo pode acontecer. Já surgiram convites para que esse festival aconteça em outros países da África”, celebra o gaúcho.

Além do churrasco tradicional, ele assou três jacarés para um público de cerca de 3,5 mil pessoas. Outros quatro churrasqueiros integravam o grupo brasileiro, além de bandas focadas em música gaúcha e sertaneja.

“Houve um intercâmbio de culturas. Fomos lá e aprendemos muito com eles e eles com a gente. O que mais se ganhou foi a troca de experiências com moçambicanos e sul-africanos. Isso é o grande ganho de tudo isso”, avalia.

O festival tinha inspiração brasileira, já que os moçambicanos consomem a cultura brasileira, como novelas e séries. Por isso, os churrasqueiros apresentaram a técnica do fogo de chão usada no Rio Grande do Sul.