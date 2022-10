Com showrooms, loja de decoração aumenta espaço em 140m²

A SM Concept Design de Interiores está de casa nova desde o início de setembro. A loja de objetos de decoração, arquitetura e consultoria tem 15 anos de estrada, uma história consolidada no mercado porto-alegrense e decidiu se mudar em busca de um novo conceito de espaço. Isso é o que afirma Andrea Manjabosco, proprietária e filha da fundadora do negócio, Sueli Manjabosco, decoradora com mais de 40 anos de experiência. "Nós sempre tivemos em mente aproximar o cliente e o produto, com luz e tamanhos reais, para que ele possa se imaginar nos espaços e imaginar os objetos à venda na sua própria casa", conta a empreendedora.

Com projeto do arquiteto e designer Fabiano Salbergo, a nova loja conta com diversos ambientes de showroom, espaços modelo para os produtos selecionados. " Nós percebemos que estamos vivenciando uma mudança na forma de viver, então começamos a procurar um local mais aconchegante , mais conectado com a natureza. Um conceito mais de casa mesmo, em que o cliente se sinta confortável", explica sobre a decisão de mudar de endereço.

A loja, que se localiza na rua Pedro Ivo, n° 732, do bairro Mont'Serrat, tem uma área total de 418m², cerca de 140 a mais que no espaço anterior. "As maiores vantagens daqui são a visibilidade e o maior fluxo de pessoas, também temos maior espaço para estacionamento e também mais. Pessoas novas têm vindo e nós estamos apostando em mais produtos a pronta-entrega, coisas lindas para dar de presente", aponta Andrea.

Contando com sala para eventos e uma área ao ar livre, Andrea pretende disponibilizar espaço para reunião de clientes com arquitetos, designers, decoradores e outros profissionais. "Nós conseguimos setorizar bem o novo local e quem não tem espaço físico pode vir até aqui e ter reuniões com clientes, nós cedemos o espaço, basta entrar em contato com a gente. Isso também é uma forma de trazer mais pessoas para a loja, se fazer conhecer", declara.

A loja abre de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30min, e sábado, das 9h às 13h. "Aqui, nós vendemos peças da Hunter Douglas Cortinas e Persianas, além de duas marcas francesas exclusivas que podem ser vistas na nossa rede social (@smconcept). Temos vários tecidos, almofadas feitas artesanalmente, colchas, cortinas, mantas, aromatizadores, tapetes, entre outras coisas", elenca a empresária.