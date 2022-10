Startup de Porto Alegre cria hotéis para abelhas solitárias

Preocupados com o recente desaparecimento das abelhas, principais polinizadoras da natureza e fundamentais para a produção de alimentos, os pesquisadores Charles Fernando dos Santos e Betina Blochtein uniram o estudo com o empreendedorismo e criaram a Mais Abelhas, iniciativa que busca conscientizar e educar a população à respeito da importância que as abelhas possuem para o meio ambiente.

Operando desde 2018 no Tecnopuc, o negócio busca oferecer uma experiência diferente para moradores de centros urbanos, dando oportunidade para criarem abelhas em casa. "Quando as pessoas pensam em abelhas, sempre surgem duas questões: mel ou ferroada. Nosso objetivo é desmistificar isso e mostrar que é possível criar elas em casa, com segurança, e fazer a sua parte para ajudar a natureza ", esclarece Charles.

O negócio trabalha com dois produtos principais: colmeias para abelhas-sem-ferrão e hotéis para abelhas solitárias. São mais de 30 mil espécies de abelhas espalhadas pelo mundo, e, apesar de crenças populares, o empreendedor reforça que a grande maioria não é agressiva. "As solitárias, por exemplo, que representam cerca de 95% das abelhas do Brasil, se preocupam muito mais com se resguardar e fazer o trabalho delas em paz", declara.

Como o nome já insinua, as abelhas solitárias não vivem em colônias com rainhas e operárias, fazendo todo o trabalho sozinhas, e, recentemente, o maior problema enfrentado pela espécie tem sido a perda de habitat e contaminação ambiental. Espaços com cavidades como galhos e troncos, utilizados por elas para construírem seus ninhos, não são mais encontrados com tanta facilidade, principalmente em centros urbanos, e é aí que entra o hotel para abelhas. "Nós vendemos o hotel sozinho, sem abelhas, para que elas o encontrem e possam usar para se reproduzir. Fora do Brasil isso já é uma prática muito comum", comenta o empreendedor.

Recentemente, a marca participou de sua primeira exposição no Shopping Iguatemi, e Charles garante que a experiência foi muito positiva, pois tiveram a oportunidade de falar sobre a importância do projeto para diversas pessoas, inclusive crianças, que se mostraram interessadas na iniciativa. "Foi muito bom ter essa chance de exibir o projeto e ensinar como ele funciona. Sabemos que precisamos educar as pessoas primeiro, é algo que elas ouvem e precisam pensar antes de fazer", pontua.

A dupla já tem um projeto em andamento para ser lançado no próximo ano, um aplicativo que ajudará os clientes a manterem as abelhas saudáveis. "Vão ter dados disponíveis como temperatura, que é muito importante para o bem estar delas, nível de CO² e alertas que serão emitidos em casos mais graves, mas a ideia é ajudar as pessoas a cuidarem das abelhas", expõe. Também faz parte do plano do negócio vender, futuramente, os hóteis e colmeias em lojas próprias para animais. "A abelha é o animal mais fácil de criar, não é preciso dar comida, levar no veterinário ou passear com ela, é super independente", descreve.

Para aqueles que possuem pets em casa e tem medo da interação entre os animais, Charles assegura que as abelhas solitárias dificilmente farão contato com gatos ou cachorros. "Elas só querem fazer o trajeto delas de forma tranquila, então colocar em um local alto, onde o pet não alcance, é uma boa alternativa, porque ela em si não vai ir atrás", afirma. Os itens partem de R$ 99,00 e podem ser adquiridos pelo site maisabelhas.com.