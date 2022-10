LISTA: Seis negócios que todo tutor de pet precisa conhecer

De doces próprios para animais até fisioterapia e plano de saúde pet, negócios apostam em diferentes produtos pensados para melhorar a qualidade de vida dos animais de estimação. Em comemoração ao Dia Mundial dos Animais, celebrado em 4 de outubro, o GeraçãoE preparou uma lista com diferentes negócios que todo tutor de pet precisa conhecer.

Grama orgânica

Os itens podem ser adquiridos pelo Instagram ou pela loja da marca na Shopee Foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Buscando oferecer uma alternativa mais sustentável para o bem estar animal, a Dona Plantinha oferece kits para plantação e produção de graminhas orgânicas e comestíveis para gatos, cães, aves e roedores. Disponíveis nos sabores de aveia, trigo, mista (aveia e trigo) e milho, cada opção conta com propriedades digestivas e nutrientes importantes para a saúde dos pets . A loja também possui outros itens no catálogo, como a erva de gato desidratada, que é enviada pronta para o consumo dos felinos, aguçando o instinto do animal e também amenizando o seu estresse. Os valores variam entre R$ 5,00 e R$ 260,00, dependendo do item escolhido. O negócio opera de forma online pelo Instagram (@donaplantinhaoficial) e Shopee, com vendas para todo o Brasil.

Bolos e guloseimas naturais

Os pedidos podem ser personalizados de acordo com as restrições alimentares dos animais Foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

A Cão amor é uma opção para os tutores que adoram comemorar os aniversários de seus pets. Criada por Cristina Santos Almeida, a loja trabalha de forma online e oferece diferentes tipos de kits com bolos decorados, docinhos e salgadinhos próprios para consumo animal. Os ingredientes utilizados são naturais e frescos, livres de farinha de trigo, glúten, conservantes ou corantes artificiais . Entre as opções, destaca-se o bentô cake, tipo de bolo que tem feito sucesso recentemente, personalizado com o rosto do seu bichinho de estimação. Os preços podem ir de R$ 50,00 até R$ 250,00, dependendo dos sabores e quantidade de guloseimas. Encomendas devem ser feitas com uma semana de antecedência pelo WhatsApp no número (51) 96750535.

Tele-medicina veterinária

Sócios do aplicativo TioChico e seus pets, que inspiraram a criação do negócio Foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Operando há cerca de um ano, o TioChico é uma plataforma de orientação veterinária online. Idealizado pelo gaúcho Claudio Goldztein, 47 anos, o negócio dispõe de atendimento 24 horas por dia, via chat ou vídeo, todos os dias da semana, e pode ser acessado em qualquer lugar do País. Regulamentada pela Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a iniciativa conta com um período grátis de 60 dias para teste. Depois, o usuário passa a pagar por serviço avulso ou realiza assinatura com valores mensais a partir de R$15,90. Mais informações podem ser obtidas no site da empresa www.tiochico.vet.

Acupuntura animal

A marca conta com cinco unidades em Porto Alegre Foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Franquia com mais de 100 unidades no Brasil e exterior, a Mundo à Parte trabalha com fisioterapia, ozonioterapia, acupuntura veterinária e implante de ouro. Com a expectativa de vida dos pets aumentando nos últimos anos, o negócio surge com o objetivo de diminuir quadros de dor de animais mais idosos e até suspender a necessidade de cirurgia em alguns casos . A marca possui cinco lojas na Capital, no bairro Partenon, Auxiliadora, Mont’Serrat, Tristeza e Menino Deus. No resto do Estado, são encontradas franquias nas cidades de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Rosa, Uruguaiana, Sapiranga, Canoas, Montenegro, Canela, Nova Petrópolis, Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves, Pelotas, Osório, Passo Fundo. Valores, consultas e mais informações podem ser obtidas pelo site www.mundoaparte.com.br.

Aromaterapia para pets

A linha de aromaterapia conta com cinco opções de brinquedos Foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Criada em 2019 pela zootecnista Regina Herculano Pinto, a Adoleta Diversão Pet, marca com mais de 100 itens, inovou e incorporou ao seu catálogo brinquedos de aromaterapia. A Linha Calming Aromadog, por exemplo, conta com cinco opções de pelúcias, e todas levam o aromatizador de lavanda na sua fabricação. O objetivo dos itens é auxiliar na ansiedade ou tristeza dos animais, utilizando propriedades de óleos essenciais e substâncias concentradas extraídas de plantas . Com vendas para todo o Brasil, os preços partem de R$ 79,90, e a marca também dispõe de brinquedos tradicionais. Contato e mais informações podem ser adquiridas pelo site www.adoletadiversaopet.com.br ou WhatsApp (83) 88250729.

Plano de saúde

A marca atua com clínicas parceiras em mais de 70 cidades brasileiras Foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC