Casal monta café em Porto Alegre para incentivar consumo de plantas não convencionais

Marcia Quatrin Peripolli e Antônio Elisandro Oliveira são os nomes por trás do Café com Panc, negócio que oferece lanches e bebidas que levam como ingrediente principal plantas não convencionais. As pancs são plantas que possuem um desenvolvimento espontâneo, mas que não são consumidas em larga escala. Lavanda, azedinha, ora-pro-nóbis e urtigão são alguns exemplos de produtos utilizados no cardápio do café, que busca tornar esses alimentos mais conhecidos. Elas são simples de serem cuidadas e podem crescer em ambientes diversos.

O empreendimento surgiu quando a bióloga resolveu mudar de carreira, deixando o emprego na indústria para fazer um ano sabático na Austrália, porém, por conta da pandemia, as fronteiras do país se fecharam e os planos tiveram de ser adiados. Com isso, Antônio, agrônomo, teve a ideia de alugar um espaço na frente da praça da Família Imigrante, local que o casal já frequentava por cuidarem de uma horta compartilhada no terreno.

No início, a ideia era montar um negócio especializado na venda de mudas, mas, com o passar do tempo, optaram por transformar o espaço em um café e empório. Atualmente, o empreendimento serve lanches, almoços, bebidas e vende produtos que compartilham do conceito da loja, como temperos, florais e mudas de pancs. “Estamos muito vinculados aos produtos convencionais, alface, rúcula, couve, mas tem um mundo de plantas aí fora que podemos comer e que são altamente nutritivas e gostosas”, comenta Marcia.

O empreendimento abriu em 2021, e os sócios já possuem planos para aumentar a loja. A dupla comenta que, como buscam valorizar a agricultura familiar, a maioria dos produtos utilizados no cardápio são comprados em feiras e plantações pequenas, além de algumas pancs colhidas na horta popular cuidada pelo casal. “ As pessoas ficam espantadas porque elas podem comer um lanche ou tomar uma cerveja com urtiga . Aquelas que conhecem as pancs vem provar, e quem não conhece pergunta o que é, tem gente que nem topa porque acha que é algo de outro planeta”, explica a bióloga.

O casal afirma que o foco principal é trazer uma diversidade alimentar para os cafés de rua de Porto Alegre. Os produtos ofertados pelo negócio mudam conforme a época do ano, já que cada planta tem seu período próprio para cultivo. “A gente trabalha diretamente com a área rural de Porto Alegre, temos produtos de prateleiras que são deles, a própria montagem do café usa de materiais recicláveis, além da decoração que muitas coisas são de amigos ou artistas que passam por aqui”, acrescenta Antônio.

O café fica na rua Riachuelo, nº 996, e abre nas segundas, das 12h30min às 19h, de terça a sexta-feira, das 9h às 19h, e nos sábados das 10h às 18h.