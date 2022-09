Em Porto Alegre, Harry Kirton, ator de Peaky Blinders, comenta influência da série na moda e nos negócios

Conhecido pelo seu trabalho como Finn Shelby, na série Peaky Blinders, Harry Kirton, ator britânico de 24 anos, veio pela primeira vez ao Brasil - e a Porto Alegre - a convite da QOD Barber Shop para o lançamento de duas novas fragrâncias da marca, além de participar do Barber Park, evento focado em ensinar a barbearia clássica das Américas. O encontro reuniu cerca de 1 mil pessoas no último fim de semana em Porto Alegre e contou com 40 workshops com mestres barbeiros nacionais e internacionais, da Rússia, Grécia e Reino Unido, que compartilharam suas técnicas.

Os empresários Fernando Hilal e Heitor Morsch, à frente da QOD, contam que os novos produtos tiveram um longo tempo de pesquisa. Os perfumes Elvis - The Lion e Jim - The Rabbit agora agregam a categoria de fragrâncias da marca. “O mercado de beleza mundial movimenta $ 700 bilhões. No mercado masculino, são $ 70 milhões, e estamos avançando em algumas categorias com QOD, agora com duas novas fragrâncias, com mais de oito horas de duração. Elas foram escolhidas pelos clientes com mais de 1 mil opiniões”, reforça Fernando, um dos fundadores da marca.

"A escolha do ator Harry Kirton para conhecer o nosso evento foi feita pela representatividade dele no estilo clássico. Hoje, somos a maior rede de barbearias clássicas do Brasil, somos muito mais que produtos e lojas, somos um movimento old school e é por isso que eu e meu sócio queremos levantar essa bandeira, afinal de contas o clássico é para todos", explica Heitor.

Em sua primeira visita ao Brasil, o ator admite ter adorado o povo brasileiro pelo seu jeito “apaixonado e caloroso”. “Ainda não tive tempo suficiente para realmente conhecer muita coisa, mas sinto que estou em um sonho quando eu ando pelas ruas. Eu amo a natureza e aqui me parece uma cidade dentro de uma floresta. Muito diferente, de uma maneira linda. As pessoas aqui são muito apaixonadas e calorosas”, afirma Harry Kirton.

O ator é natural de Brimingham, na Inglaterra, onde a série é situada, e conta a história da família Shelby. “É muito legal as pessoas poderem conhecer a história baseada na minha cidade natal e de pessoas associadas a Birmingham na Inglaterra”, conta o ator. A série Peaky Blinders é conhecida pela sua envolvente história e forte personalidade de seus personagens, que inspira pessoas e até empreendimentos pelo mundo. “ É gratificante poder ver as pessoas se inspirarem no programa, usando talento e paixão para construir e criar algo novo ”, acrescenta.

A sexta e última temporada de Peaky Blinders entrou no catálogo da Netflix em junho de 2022. No entanto, os fãs e todo o elenco tiveram de lidar tanto com a perda da personagem Polly Shelby, dentro da série, quanto da atriz Helen MCcrory, que morreu aos 52 anos após uma batalha contra o câncer. “Foi muito diferente fazer isso sem ela. Uma perda para todos nós e também para a série, além de ser uma das protagonistas que não vai mais estar lá, ela que mostrou a todos como realmente é feita toda a coisa, sabe? “, lamentou o britânico.

O ator também falou sobre as mudanças no Reino Unido depois da troca de poder da monarquia britânica devido à morte da Rainha Elizabeth II. “Ela esteve aqui por toda a nossa vida e os britânicos são muito patriotas, então isso acaba afetando um monte de gente. Toda essa questão de monarquia, eu acho que é uma coisa muito antiga. Agora, até onde eu sei, nós somos um dos poucos que ainda têm isso” percebe Harry.

Ele ainda refletiu sobre o impacto da série na moda, nos negócios e na imagem que os espectadores criam sobre Brimingham. “Espero que o público mais jovens aprenda lições da vida real com a série. É legal ver que as pessoas estão tendo mais orgulho em usar boas roupas, ou até usar o cabelo de certa maneira como na série, especialmente pessoas mais jovens, assim como eu”, reforça.