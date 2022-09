As surpresas do GE nos Bairros

Quem acompanha o GeraçãoE pelas redes sociais sabe que o bairro que ilustra a edição especial da última quinta-feira de cada mês é escolhido pelos nossos leitores e leitoras. Neste mês, quando o Petrópolis foi escolhido, fiquei em dúvida de quantos negócios encontraríamos por lá. À exceção da Protásio Alves, o Petrópolis é conhecido pelos seus casarões e pela polêmica dos imóveis protegidos como patrimônio da cidade. Teríamos fôlego para encontrar por lá diversos negócios para compor essa edição?

A resposta foi um SIM, em caixa alta, porque sobraram projetos e ideias interessantes que mereciam estar no GE nos Bairros. Encontramos por lá empreendedores e empreendedoras identificados com a região e motivados a exaltar as qualidades do bairro. Ruas bem arborizadas, com pessoas passeando pela rua, e clima de parceria entre os moradores: o Petrópolis é visto por quem empreende por lá como uma aposta para o futuro com os pés no passado. É um bairro que cresce e avança, mas mantém e preserva a sua essência. E é assim que começam muitas das histórias que vocês lerão a seguir. #boaleitura