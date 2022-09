Loja de quadrinhos em Porto Alegre conta com mais de 26 mil itens no acervo

Edie Ferreira está à frente da Tutatis, loja especializada na venda de revistas em quadrinhos, localizada na avenida Assis Brasil há 20 anos. O negócio começou como um hobby para ele, que consome esse tipo de conteúdo desde criança, e queria transformar o amor pela leitura em um empreendimento.

Formado em Web Design e Programação, o proprietário costumava comprar revistas para coleção própria na Planeta Proibido, que encerrou as atividades em 2002, mesmo ano que Edie decidiu abrir a própria banca. O empreendedor conciliava o trabalho no banco com as atividades da loja, que vendia jornais, revistas de entretenimento e tinha um espaço especial para os quadrinhos.

Depois de dois anos investindo na venda de vários tipos de revistas, Edie decidiu dedicar a banca apenas a quadrinhos. Buscando atingir públicos diferentes, a loja oferecia diversos tipos de conteúdo, desde os clássicos da Turma da Mônica e Disney, até contos mais maduros. Em 2006, a Tutatis se transformou em uma editora. A marca chegou a publicar sete edições de uma história italiana, de março a setembro do mesmo ano, mas tiveram que encerrar por conta dos custos. "Exceto a tradução e parte do tratamento das imagens, todo restante da produção, diagramação, letreiramento, matérias, era feito por mim, o que dava um trabalho grande", explica o proprietário.

Há quatro anos, a Tutatis deixou o antigo ponto e se mudou para um espaço maior, capaz de abrigar todo o estoque da loja e permitindo o aumento do catálogo. Atualmente, o negócio tem mais de 26 mil revistas no acervo, incluindo mangás, quadrinhos de luxo e em inglês . O empreendedor relembra que a pandemia foi um grande desafio para o espaço, que permaneceu fechado durante o isolamento. "Vendíamos pelo WhatsApp para os clientes mais antigos, que continuavam comprando", explica. Edie destaca que o público está sempre se renovando, e que atende desde pessoas mais velhas até crianças.

A procura maior é pelas histórias japonesas, mas o empreendedor garante que muitas pessoas buscam por revistas mais antigas, dos anos 1960, 1970, normalmente da Marvel ou da DC. "Procuramos ter tudo que é tipo de estilo, revistas independentes também, que o pessoal faz e não distribui porque não tem estrutura, mas deixamos aqui para vender", diz. A Tutatis já atendeu clientes de outros lugares do mundo, como Portugal, Estados Unidos, Espanha e Itália. Edie explica que, antes da pandemia, promovia encontros com os clientes para conversar, fazer amizades, e pretende voltar a realizar esses eventos. Para ele, a melhor parte de ter o negócio é criar conexões com as pessoas. A loja fica na avenida Assis Brasil, nº 582, e funciona de segunda-feira a sexta, das 10h às 18h30min e sábado das 10h às 14h.