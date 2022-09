Bora encarar o frio na barriga

Não sou fã de primeiras vezes. Nunca fui. Sempre me senti mais confortável com o conhecido. Mas, recentemente, tenho vivido inúmeras, e confesso que aprendi a gostar do friozinho na barriga que esses momentos proporcionam.

Primeiro trabalho (após formada), primeira vez morando sozinha, e, agora, a primeira vez escrevendo o editorial do GeraçãoE - já que a Isa, nossa editora, está de férias durante a produção desse caderno. Para quem começou como estagiária, a sensação de assumir essa responsabilidade é de conquista. Como se estivesse ‘chegando lá’. Embora saiba que ainda existe um longo caminho para ser trilhado, sou muito grata pela trajetória até aqui.

Conhecer diferentes pessoas e ter a oportunidade de ouvir e contar as suas histórias têm sido incrível. Aproveito essa oportunidade, então, para agradecer. Obrigada a ti, leitor e leitora do GeraçãoE, por seguir conosco, de forma presente, fortalecendo e incentivando o nosso trabalho. E obrigada também, claro, empreendedora e empreendedor, pela confiança em compartilhar a tua jornada com o GE. É um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima!