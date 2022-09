Fã de board games cria espaço para aluguel de jogos com mais de 200 exemplares

Foi pensando nas pessoas que amam jogos de tabuleiros, mas não sabem direito qual comprar, ou não conseguem companhia para as partidas, que o Arthur Vargas criou a HEX Board Games, um espaço com centenas de jogos disponíveis para quem ama esse passatempo.

O dono do negócio sempre foi um entusiasta dos jogos de tabuleiro e, em 2011, começou a criar conteúdo para a internet sobre o tema. O canal no YouTube foi lançado com nome HEX e está ativo até hoje. Arthur teve a oportunidade de trabalhar em outro espaço de jogos, também na Capital, mas que acabou fechando devido ao isolamento. Depois disso, o empreendedor desenvolveu uma revista digital totalmente voltada para o universo dos board games. Nela, escrevia dicas de jogos, fazia reviews e contava as novidades do mercado. A revista era mensal e teve poucas edições, sendo a primeira lançada em dezembro de 2020 e indo até março de 2021, quando Arthur começou o projeto do espaço HEX Board Games.

Percebendo a falta de lugares para reunir jogadores e já tendo experiência no ramo, o empreendedor decidiu apostar e criar o próprio negócio, que abriu em outubro de 2021, na rua Richuelo, nº 1339. Todos os jogos disponíveis fazem parte da coleção de Arthur, são mais de 200 tipos diferentes, que podem variar entre mais engraçados até os que exigem um pensamento estratégico. "Eu já tinha uma coleção grande, comprei mais alguns e montei o negócio, sempre na tentativa de deixar os jogos de tabuleiro mais acessíveis", afirma.

O lugar funciona de segunda a sexta-feira, das 17h à meia-noite, nos sábados das 14h à 1h e domingos e feriados das 16h à meia-noite. O jogador paga o ingresso diário, que custa, de segunda a quinta-feira, R$ 5,00, e, de sexta-feira a domingo, R$ 10,00 por pessoa. Assim, os interessados podem jogar quantos jogos quiserem pelo tempo que o lugar permanecer aberto . Além disso, a HEX Board Games oferece planos mensais, que variam de R$ 34,90 a R$ 89,90. O estabelecimento também tem um cardápio com drinks e lanches, preparados pelo próprio Arthur. "A ideia é deixar os jogos acessíveis para todo mundo, então explicamos as regras, indicamos próximos jogos, fazemos uma consultoria para a pessoa", destaca.

Arthur toca o negócio com a ajuda do amigo Saulo, que vai até o espaço para mestrar partidas de RPG para iniciantes. A HEX também realiza eventos para o público, como o corujão dos jogos, momento em que as pessoas passam a madrugada inteira jogando, campanhas gratuitas de RPG, torneios e outros. Todas as informações são divulgadas no Instagram do negócio (@hexbg).