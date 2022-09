Iguatemi Porto Alegre promove oficinas de economia circular

O Iguatemi Porto Alegre se junta ao movimento da Semana Global de Ação pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por meio da ação “Cubra o Mundo de Verde”. O evento acontece até o dia 25 de setembro e é gratuito. A programação traz atividades e oficinas com temas que envolvem a economia circular, bate-papos com especialistas, exibição de curtas-metragens e outras atrações.

Em paralelo, acontece uma feira sustentável, com marcas e empresas especializadas no tema. Todos os dias, às 19h, também ocorre um momento cultural, com diversos convidados, como o Slam das Minas. No dia 20 de setembro, vai acontecer uma atividade com o Instituto Escola Chimarrão e distribuição de bergamotas para quem estiver presente.

O evento tem uma programação para toda a família e serão distribuídas mudas de 16 árvores frutíferas do Estado, uma para cada CPF. Para retirar, basta se cadastrar no aplicativo do Iguatemi.