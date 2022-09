Brechó móvel em ônibus é novidade em Porto Alegre

Para levar a moda sustentável para mais lugares, a empreendedora Débora Fao criou uma unidade móvel de seu brechó, o Garimpo Turck. O ônibus, que conta com espelhos, araras e dois provadores, tem capacidade de até 10 pessoas por vez e circula pela Capital.

A sede fixa do brechó fica na rua Tuparaí, n° 206, no bairro Passo d'Areia e surgiu, há dois anos, a partir de uma feirinha que Débora fez com os seus desapegos. “As minhas amigas começaram a me chamar de ‘turca’, porque eu negociava muito, e começaram a pedir para eu vender as peças delas também. Foi assim que nasceu o nome do brechó como Garimpo Turck”, lembra a dona do negócio.

Com a operação crescendo, a empreendedora desejou poder levar as vendas para mais lugares, foi quando surgiu a ideia de brechó móvel. “Queria ter essa liberdade, ter minha família perto de mim, em segurança, e ainda tocar o negócio. Tive essa ideia em outubro passado e, em dezembro, já estava com o ônibus”, conta.

Formada na área da saúde, Débora comenta que tocar o negócio era como terapia. “Queria crescer mais, levar o trabalho para o máximo de lugares possíveis. As pessoas fazem fila para entrar hoje, mas eu comecei pequeno. Ainda mais considerando os preconceitos que as pessoas têm com brechó”, pondera a empreendedora.

“ Nunca vi um brechó móvel em outro lugar , então não tive inspiração, nesse sentido, em outro negócio. Sempre digo que a minha maior inspiração sou eu, é preciso muita garra e perseverança para fazer algo novo” , declara.

Sobre sonhos para o futuro da operação, Débora conta que quer levar o brechó para todo o Brasil e outros países, como o Uruguai. “O maior desafio nesse tipo de negócio é levar o ônibus para lugares que consigam receber ele. O lugar mais longe que a gente levou até agora foi no litoral gaúcho”, diz.

Ainda contando com a sede física, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 16h, a empreendedora afirma que não pretende desmanchar a lojinha. É possível conferir a agenda do brechó móvel pelo Instagram (@garimpoturck). “Quero manter os dois, mas o brechó móvel é o meu sonho, é o que permite ter a minha família comigo e também a liberdade de trabalhar em qualquer lugar”, reitera.