Startup desenvolve curso online de pós-graduação em Docência e Inovação

A Alumia Educacional, empresa que atua no segmento de Gestão de Programas Online desde 2017, foi a responsável pela criação e desenvolvimento do curso, 100% online, de pós-graduação em Docência e Inovação no Ensino Superior. A formação foi desenvolvida a pedido do Instituto Singularidades, órgão de ensino superior, sem fins lucrativos, focada na formação de professores e profissionais de educação.

Com um faturamento de 10 milhões em 2022, o objetivo da startup é apresentar novas abordagens metodológicas e contribuições teórico-práticas para a qualificação de profissionais acadêmicos . O curso tem duração de 360 horas e duração de 18 meses. Segundo a professora Antonieta Megale, Coordenadora Geral de Formação Continuada no Instituto Singularidades, o curso vai propiciar aos educadores a oportunidade de desenvolver competências e habilidades indispensáveis para a prática docente.

“São 12 módulos, sendo um inicial, oito que consistem no desenvolvimento de projetos e três oficinas práticas. Após a realização do módulo introdutório, o pós-graduando pode seguir a sequência de projetos que julgar mais adequada para seu desenvolvimento profissional. Cada projeto tem por finalidade o desenvolvimento de competências específicas indispensáveis ao ato de ensinar. A ideia é que esses projetos irão compor o portfólio profissional do cursista” explica Antonieta.

Nos próximos dois anos, o objetivo da startup é estar dentro das dez maiores universidades do país. Para mais informações, acesse o site da Alumia Educacional (www.alumia.online) ou do Instituto Singularidades (https://institutosingularidades.edu.br/).