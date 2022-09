Escola oferece treinamento de futebol profissional em Porto Alegre

Com o objetivo de oferecer o mesmo treinamento de um jogador de futebol profissional a qualquer pessoa que se interessar pelo esporte, a Draft Personal Soccer surgiu, ainda durante a pandemia, atendendo alunos e alunas de todas as idades. "Já tivemos alunos de 7 anos até 63 anos, e guri de categoria de base do Grêmio jogando conosco. Nos preocupamos em tentar fazer o adequado para o que cada pessoa procura", afirma Juan Madeira, empreendedor que toca o negócio ao lado do sócio Eduardo Sartori. A iniciativa atua em parceria com a quadra Fair Play, localizada na avenida Otto Niemeyer, nº 1.949.

A dupla, que é formada em Educação Física, celebra, em dezembro deste ano, o segundo aniversário do negócio. "O Juan terminou a faculdade há mais tempo que eu, e meu primeiro estágio foi com ele, a gente já se conhecia há muito tempo, de jogar campeonatos de futebol juntos, faz uns 12 anos", lembra Eduardo que, assim como Juan, trabalhava em escolas que foram fechadas durante a pandemia, fazendo com que ambos tivessem de se reinventar na profissão.

A ideia do negócio é fugir do âmbito mais comum, como musculação e crossfit. " Muitas pessoas não gostam de fazer exercícios em lugares fechados, preferem lugares abertos, e enxergamos aí um nicho não explorado . Aqui, procuramos fazer algo realmente como em uma escola, melhorar técnicas, aprimorar chute, movimentação, recebemos até o pessoal que quer só emagrecer um pouquinho e gosta de futebol", comenta.

Durante as aulas, que ocorrem por agendamento, os alunos e alunas não são divididos por idade, nem por gênero. "A atividade é mais individual, focada na técnica, não existe o confronto direto do futebol que poderia machucar. Focamos mais na movimentação, na respiração, entre outras coisas", garante Juan.

Sobre investimento e retorno de lucro da operação, Juan explica que os maiores gastos são com a compra do material utilizado nas aulas. "Em termos de investimento, o maior é mesmo o material, essa é a vantagem de um negócio que é mais a força de trabalho e o estudo acumulado", pontua.