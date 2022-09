Nova operação reúne brechó, bar e cafeteria no Bom Fim

Em busca de um novo desafio, o publicitário Lucas de Paula, proprietário de um brechó há quatro anos, decidiu investir e abriu, ao lado do marido Alex Pedretti, uma nova operação. Em agosto deste ano, o casal inaugurou o VintageLab.br, espaço que une moda vintage, cafeteria e bar, localizado na rua Fernandes Vieira, nº 629, no bairro Bom Fim.

À frente do Secondhand.br desde 2018, Lucas conta que sentiu a necessidade de criar algo novo. "Lá já está estabelecido, temos um público bem definido, e como sempre quis ter uma loja no Bom Fim, surgiu a ideia dessa nova operação, mas que fosse algo diferente, não só brechó", explica, lembrando que Alex estava desanimado com a sua profissão e decidiu embarcar junto na empreitada. "Sou arquiteto e, desde o início da pandemia, estava trabalhando só home office, então foram dois anos que passei quase sem ver gente, mal saindo na rua. Acredito que isso impulsionou muito essa mudança de profissão, precisava de algo mais dinâmico, que pudesse ter contato com outras pessoas", declara Pedretti.

A procura pelo lugar perfeito começou em abril, e um mês depois, o casal já havia encontrado um lugar. "Começamos a pesquisar aqui pelo bairro e, quando encontramos o local ideal, o processo acelerou muito, em três meses já estava tudo pronto", conta Alex. Com um mês de operação, o arquiteto diz estar amando a experiência. "Nunca imaginei que o atendimento ao público poderia ser tão bom", expõe. Para Lucas, o contato com as pessoas também está sendo essencial. "Depois desse momento de isolamento, quando todo mundo ficou mais recluso, é muito bom ter esse contato, não só com o consumidor mas também com o curioso, poder apresentar o produto e explicar a nossa proposta", destaca.

O objetivo do novo espaço é servir como uma loja conceito de curadoria para o Secondhand, porém, focada apenas em peças vintages. "Mudamos o nome para dar ênfase no vintage, aqui não tem moda atual, diferente do outro brechó", diz Lucas. Por já possuírem um público fiel, a dupla acredita que o maior desafio é a parte de bar e café, onde ambos são iniciantes. "Contratamos um barista profissional para ensinar a gente, até para operar a máquina de expresso. Ele nos deu um curso e ajudou a desenvolver o cardápio, o que foi muito importante, já que aprendemos tudo do zero", admite Alex, que passa a maior parte do tempo atrás do balcão.

Além de café, o espaço conta com cervejas clássicas, artesanais, drinks e algumas opções de lanches, como quiche, torta de chocolate e os clássicos doces de pelotas . "Sou de Pelotas, então queria muito trazer isso para cá, até porque são poucos lugares em Porto Alegre que vendem eles, e depois que tu prova, é impossível não se apaixonar", brinca Lucas.

Buscando fomentar o empreendedorismo local, o Vintage possui uma prateleira dedicada apenas a projetos colaborativos. "Agora estamos com dois parceiros, uma amiga que vende itens de casa, como essa cristaleira que temos aqui, e outro negócio que faz velas artesanais. A ideia é, cada vez mais, trazer pequenos empreendedores para expor seus trabalhos aqui, mas claro, que tenham sentido como nosso negócio", pontua o empreendedor.

Para o futuro, o plano do casal é que toda a decoração do espaço esteja à venda. "Tudo que o cliente está vendo, ele vai poder comprar, desde móveis, pendentes, louça", explica. O negócio opera de segunda à sábado, das 14h às 22h.