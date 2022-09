Há datas para celebrar tudo, inclusive o cachorro-quente. O 9 de setembro é marcado pela homenagem ao quitute, comida típica estadunidense que ganhou o coração dos brasileiros e brasileiras. Em Porto Alegre, não faltam locais que oferecem o lanche: tradicional com salsicha, com linguiça e até com iscas de filé. Conheça oito lugares para comer cachorro-quente em Porto Alegre.

Cachorro do Bonfa

O espaço está localizado na Rua Santa Terezinha, esquina com a José Bonifácio, e na Rua João Alfredo, n° 395 Foto: ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Além de o dia 9 de setembro ser o Dia Nacional do Cachorro-Quente, a data também marca o aniversário de 29 anos do Cachorro do Bonfa, empresa criada em 1993 especializada em cachorro-quente artesanal. O espaço está localizado na rua Santa Terezinha, esquina com a José Bonifácio, e na rua João Alfredo, n° 395. Com sabores tradicionais e opções vegetarianas, hoje todos os pedidos receberão uma unidade de 150g da maionese exclusiva do Bonfa .

Mouro's Dog

todo dia um cachorro-quente diferente com desconto Foto: ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Em comemoração ao dia, o @mourosdog preparou uma semana de promoções, todo dia um cachorro-quente diferente com desconto . Contando com os sabores tradicionais no cardápio (salsicha e linguiça), o espaço também oferece o de coração, linguiça frita e strogonoff, além do cachorro-quente vegetariano. A marca conta com quatro lojas, uma na avenida Jerônimo de Ornelas, n° 369, no bairro Santana, na avenida Edgar Pires de Castro, n° 1940, na Zona Sul, na avenida Otto Niemeyer, nº 2095, e na avenida Panamericana, n° 795, na Zona Norte.

Cachorro do Rosário

Com opções de até quatro salsichas, o espaço também oferece acompanhamento como batata frita e onion rings Foto: ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

A marca está presente em shoppings centers de Porto Alegre, Canoas, Tramandaí e Capão da Canoa. Com opções de até quatro salsichas, o espaço também oferece acompanhamento como batata frita e onion rings, além do cachorro doce, com morango e chocolate .

Cachorro do Bigode

Em Porto Alegre, a unidade fica na Cidade Baixa, Rua Octávio Corrêa, n° 115 Foto: ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Com 50 anos de história, o Cachorro do Bigode também conta com franquias em Canoas e em Alvorada. Em Porto Alegre, a unidade fica na Cidade Baixa, rua Octávio Corrêa, n° 115. Além dos sabores tradicionais, o cardápio tem opções de cachorro de frango, coração e vegetariano . Os preços variam entre R$ 15,50 e R$ 25,00.

Dog da República

O especial leva cheddar e parmesão ralado por R$ 18,00 Foto: ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Localizado na rua da República, n° 14, na Cidade Baixa, o espaço funciona das 11h às 23h. Oferecendo os sabores clássicos de hot dog, mais as opções de carne de panela e strogonoff de carne os preços variam de R$ 12,00 a R$ 14,00. O especial leva cheddar e parmesão ralado por R$ 18,00.

Kurtz Dog

Presente na Avenida Borges de Medeiros, n° 348, e na Rua Doutor Flores, n° 265 Foto: ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Presente na avenida Borges de Medeiros, n° 348 e na rua Doutor Flores, n° 265, o Kurtz Dog é um clássico da Capital há mais de 30 anos. Com mais de 5 mil seguidores no Instagram (@kurtzdogoficial), o espaço aposta na variedade de sabores, na apresentação dos itens e no atendimento.

Cachorro do R

A carrocinha funciona das 10h30 às 00h e a loja física das 11h às 16h Foto: ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Presente na rua Barros Cassal, n° 374, no bairro Floresta, e com carrocinha na Praça Dom Sebastião, n° 2, no bairro Independência, o Cachorro do R é um local tradicional com 60 anos de existência em frente ao Colégio Rosário , com foco na agilidade do atendimento e na herança das receitas. Os preços estão entre R$ 15,50 e R$ 22,50. A carrocinha funciona das 10h30min às 00h e a loja física das 11h às 16h.

ÔXiss

Rede ÔXiss usa pão de fábrica própria e segue preparo consagrado no bar da escola Foto: ÔXISS/DIVULGAÇÃO/JC