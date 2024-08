Turismo como fonte de inspiração

Os guias de turismo Evandro Costa e Tâmara Correa estão à frente da Viva POA, empresa de turismo com mais de uma década de atuação no ramo do turismo. A iniciativa aposta nas riquezas culturais e históricas de Porto Alegre para atrair turistas e fazer com que os porto-alegrenses se sintam ainda mais em casa.

Acreditamos que a maior força na nossa empresa é a criatividade. Para aflorar as ideias, gostamos muito de viajar e conhecer projetos de turismo pelo Brasil, os quais nos inspiramos e trocamos muitas ideias, como o Guia Manezinho, empresa de turismo que oferece caminhadas estilo free walking tour em Florianópolis. Ou a La Ursa Tours, empresa de turismo que oferece passeios de bicicleta em Recife. E a empresa Sou Carioca, que desenvolve ações de afroturismo e passeios diferenciados no Rio de Janeiro.

Uma leitura interessante e que influenciou o nosso pensamento em relação ao atendimento de clientes é o livro A magia do Atendimento, de Lee Cockerell. O livro traz algumas dicas de como surpreender os clientes durante a prestação de serviços e, principalmente, valorizar as pessoas que compram contigo. Nós não acreditamos que os clientes sempre possuem razão, mas a leitura nos ajudou bastante a entender como aperfeiçoar o atendimento e encantar as pessoas.

Em nossa jornada empreendedora, investimos na presença digital como aliada. Através das redes sociais, buscamos compartilhar curiosidades, dicas úteis, transmitir ideias e nossos valores. Dessa forma, criamos uma conexão com o cliente, o que reforça a lembrança da marca. Para isso, aplicamos técnicas de storytelling, já presentes em nossos tours, também na criação dos conteúdos. No portal Sebrae, há artigos interessantes sobre o tema.