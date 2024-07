Busque inspiração em outras histórias

Rachelle Moraes comanda a Tropino, gelateria especializada em sorvetes semifreddo, de Caxias do Sul, que chegou à Capital neste ano. O negócio fica na Galeria Champs Elysees, no bairro Moinhos de Vento.

Podcast Do Zero ao Topo, da Infomoney

Gosto muito de conhecer a jornada de outros empreendedores. Aprendemos muito com as dificuldades que eles passaram, a forma como superaram os obstáculos e conseguiram prosperar. Além disso, me ajuda a encontrar formas de crescer. Por isso, ouço sempre o podcast Do Zero ao Topo, da Infomoney, que conta a história de grandes empresas, desde o seu começo até os dias de hoje, entrevistando os empresários à frente dos negócios. É inspirador.

Referências no Instagram

Em qualquer ramo, precisamos de criatividade para empreender, mas na gastronomia mais ainda. Para inventar novos sabores de Tropino e novas receitas, acompanho empresas do ramo pelo Instagram e me inspiro no trabalho delas, além de ficar por dentro do que está em alta. Duas empresas supertradicionais que sigo são a gelateria italiana La Romana (@gelaterialaromana) e a confeitaria francesa Angelina (@angelina_paris).

Livro Ponto de Inflexão

O empresário precisa constantemente tomar decisões que, muitas vezes, não são fáceis e podem mudar o rumo da empresa e da vida. No livro Ponto de Inflexão, Flávio Augusto conta como ele sempre fez para tomar decisões difíceis. Li esse livro quando estava saindo de uma empresa que tinha quebrado e começando a Tropino. Me ajudou muito a tomar as decisões necessárias para trilhar o novo caminho, aprender e aceitar os erros do passado e seguir em frente para começar um novo negócio.