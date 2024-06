Arte também é negócio

Vitória Oliveira (@justvitt), DJ e produtora de festas, dedica sua carreira ao entretenimento, com destaque nas casas noturnas de Porto Alegre e participações em festivais, como o Planeta Atlântida. Além de sua atuação como DJ, ela é reconhecida como Elektra, sua persona drag queen.

Leve verdade em seu show

É essencial escolher algo que leve verdade a sua performance. Para as drag queens, a sincronização labial, conhecida como LipSync, é a raiz da arte, permitindo dublar músicas e criar apresentações teatrais, cômicas ou emocionais. O mais importante é dedicar-se completamente para entreter o público e garantir que seu show seja memorável, sempre entregando o melhor de si para alcançar um desempenho nota 10.

Organize o seu tempo

Boa parte de nós, drag queens, trabalhamos de forma autônoma. Precisamos organizar nosso tempo para ensaios e recursos. Em dias de apresentações, toda uma preparação é necessária. O nosso trabalho começa muitas horas antes do show. Dedique o dia para se preparar adequadamente, administre o seu tempo para organizar seus figurinos, perucas, maquiagens e tudo mais. Alimente-se bem, pois a noite pode ser corrida e você precisa se manter firme.

Crie laços com o seu público

Criar uma conexão com o público é fundamental. Não se leve muito a sério, afinal drag é diversão, mas não bagunça. Seja divertida e carismática, pois o carisma abre portas. As pessoas estão lá para ver você, então, faça com que se sintam confortáveis e próximas. Pessoalmente, adoro esse contato. É incrível receber carinho, tirar fotos e celebrar nossa arte com as pessoas. Isso garante um público fiel, pois se as pessoas gostam de você, voltarão para outro shows.

Cuide de você

No fim de um dia de trabalho, posso garantir que a melhor parte do processo é remover todo o figurino e maquiagem. Ter os produtos certos para esse momento é essencial. É bom ter algo saudável e gostoso pronto na geladeira, pois, além de cansadas, estamos famintas no fim do dia. Após se alimentar bem, uma boa noite de sono é importante para enfrentar o próximo dia.