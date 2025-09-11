Convite para viver como turista na própria cidade

Porto Alegre está sempre em renovação. A Página Central desta edição do GeraçãoE é prova disso. Três novos bares - com diferentes propostas - abriram as portas recentemente na Capital. Um bar dedicado a ouvir música de qualidade, outro inspirado nas experiências de um mochileiro pela América Latina e um bar com drinks personalizados de acordo com as experiências dos clientes. E as novidades não são só noturnas: diariamente, em geracaoe.com, mostramos que não faltam novas opções para conhecer em Porto Alegre.

No entanto, é comum ouvirmos que não há nada para fazer na cidade - especialmente durante a noite. Mas será que não há nada mesmo?

Em uma viagem, quando conhecemos um novo destino, olhamos com atenção para tudo no nosso entorno. Procuramos os bares e restaurantes mais legais, ficamos por dentro das novidades, buscamos saber quais são os clássicos. Já na nossa cidade de origem, é comum não renovarmos o nosso itinerário. Almoço sempre no mesmo restaurante, happy hour naquele bar já conhecido. É claro que é muito bom aproveitar o tempo livre para revisitar uma operação já querida. Mas que tal incorporar um pouco do olhar de turista para viver na sua própria cidade?

Conhecer novas operações é, também, apoiar novos empreendedores e empreendedoras que estão iniciando as suas jornadas no mundo dos negócios. A capital gaúcha está bem abastecida de novidades, assim como de operações muito tradicionais. Elaborar um roteiro misturando as duas propostas é dar uma chance para viver a cidade.