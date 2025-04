Salário emocional é tendência para reter talentos, especialmente da Geração Z

Foi-se o tempo em que as empresas não precisavam se preocupar em reter talentos. Hoje, estar atento ao bem-estar dos colaboradores, assim como mensurar a satisfação do time em fazer parte da empresa, deve estar na agenda dos gestores. E isso tem nome: salário emocional. A expressão compreende benefícios que vão para além da remuneração financeira e são intangíveis, como reconhecimento, conforto e segurança emocional, flexibilidade para conciliar a vida profissional e pessoal, capacitação e um horizonte promissor. Conforme o relatório State of the Global Workplace 2024, desenvolvido pela Gallup, apenas 23% das pessoas que trabalham em corporações em diferentes partes do mundo se sentem engajadas. O estudo ainda aponta que 52% dos profissionais estão atentos ou procurando ativamente por um novo emprego.

É nesta perspectiva que a atenção ao salário emocional deve ganhar destaque na pauta de empreendedoras e empreendedores que estão à frente de empresas de diferentes portes. Conforme Alessandra Ramos, consultora de gestão de talentos da Pucrs Carreiras, esses benefícios intangíveis são fundamentais para reter talentos. "Esses outros benefícios, para além do que é obrigatório, são importantes para a redução do turnover - essa rotatividade no ambiente de trabalho -, e para o aumento da produtividade também. É algo muito voltado para o bem-estar do funcionário e para a motivação dele em relação àquele trabalho", explica a especialista, destacando que observa um recorte geracional em relação a essas preocupações. Atualmente, os postos de trabalho são ocupados 19% por Baby Boomers (1940 - 1960), 35% pela Geração X (1965 - 1981) e 39% pelos Millenials (1981 - 1995). A Geração Z, que compreende pessoas nascidas entre 1995 e 2010, será, até 2030, 30% da força de trabalho, conforme estudo da Johns Hopkins University. A recente chegada dessa geração ao mercado de trabalho ratifica essas mudanças. "A Geração Z e as demais estão muito em busca desse bem-estar no ambiente de trabalho. Elas são bem criteriosas nesse sentido. Se a empresa não oferece aquilo que a pessoa gostaria, ela vai buscar outra oportunidade. Sinto que tende a seguir nesse movimento. E faz um pouco de sentido para que o mercado mude esse olhar e passe a implementar algumas melhorias", pontua Alessandra.

Para a especialista, mostrar que, na empresa, existe um horizonte de crescimento também faz parte do salário emocional e é um recurso para reter esses profissionais. "As novas gerações estão vindo muito pesadas em cima disso de não aceitar o que não faz sentido, o que sobrecarrega, que é descontável, negativo. Elas não seguem em um emprego se sentem que aquilo está fazendo mal ou se a empresa não oferta uma capacitação interna, desenvolvimento profissional. Entramos numa empresa visando crescer nela por um bom tempo. Se ela não oferta isso, não faz sentido essa a permanência", pondera.

O salário emocional é, também, um recurso para aumentar a produtividade dos colaboradores. À medida que estão mais satisfeitas, as pessoas tendem a vestir a camisa, o que pode ser benéfico para as empresas. São muitas as frentes que compreendem o salário emocional, indo desde de flexibilidade em relação ao modelo de trabalho até o reconhecimento profissional. Por isso, conforme pontua Alessandra, essa pauta pode estar na agenda de empresas de todos os segmentos e de diversos portes. "É uma questão de sentimento de pertencimento, a expectativa e valores estarem alinhados, a empresa fazer o funcionário se sentir pertencente, valorizado no ambiente de trabalho. Também, se é um ambiente positivo ou se nesse ambiente tem muitas brigas, se tem um clima desconfortável. O salário emocional passa pelo quanto me sinto confortável naquele ambiente ", afirma. Para isso, pequenos recursos podem ser adotados na rotina dos empreendedores, como feedbacks recorrentes, capacitação e abertura para ouvir as demandas. "É preciso pensar em uma questão de saúde mental: o quanto aquele ambiente é seguro psicologicamente para conseguir expor algo que não está legal e ter acolhida e escuta."

Para os pequenos empreendedores, que, muitas vezes, não têm um setor específico para pensar essas estratégias, a dica de Alessandra é começar ouvindo os colaboradores. "Pode iniciar por uma pesquisa de clima para entender quais são as necessidades dos colaboradores, o que eles acham que seria legal a empresa implementar, e, a partir disso, o empreendedor avalia o que é possível. Podemos pensar em uma questão monetária, como um bônus, mas também nessa troca que a liderança tem com o colaborador, o quanto a liderança enxerga o trabalho do colaborador e o quanto isso é falado. Às vezes, a liderança reconhece que tem esse bom trabalho, mas não fala para o trabalhador", exemplifica, destacando que possibilitar um modelo mais flexível, entre presencial e home office, e também alguma margem para adequação de horários são diferenciais positivos para o bem-estar do colaborador. "Talvez, seja algo que não impacte tanto na questão financeira, mas que também torne o ambiente mais agradável, interessante", avalia.

A atenção para o salário emocional também é importante para formar lideranças. Muito se fala sobre a Geração Z não querer chefiar, premissa que, de acordo com a Alessandra, está na mesma esteira de priorizar o bem-estar. "Já ouvi sobre a Geração Z não querer assumir o posto de liderança, muito pelo que esse lugar representa e necessita, uma responsabilidade maior, uma jornada maior em alguns momentos. Entendo que eles enxergam isso como uma redução na qualidade de vida: ter que trabalhar mais, um salário que talvez não se alinhe ao cargo. As empresas precisam visualizar as possibilidades de tornar o cargo ou ambiente de trabalho mais atrativo para que isso também seja uma realidade para a Geração Z, para que ela queira atuar nesse posto. É preciso visualizar isso de uma forma que seja também sinônimo de bem-estar, e não só de mais carga de trabalho, carga horária. É o "monstro" da liderança. Então, o mercado vai se moldando para que o cargo de liderança pare de ser visto como esse monstro e possa ser uma possibilidade de bem-estar", pontua.