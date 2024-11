Não da para fugir desta coisa de pele

O GeraçãoE , como de praxe, vai além do empreendedorismo e aborda temas que impactam diretamente a sociedade, a economia e os públicos que nos acompanham. Nosso objetivo é contar histórias de empreendedores de diversas origens: alguns com muitos recursos, outros com apenas determinação. No fim, entendemos que a oportunidade é o fator decisivo que diferencia suas trajetórias.

Compartilho brevemente minha história com o GeraçãoE. No segundo ano de caderno, fui estagiária. Em abril deste ano, seis nos depois, retornei como repórter e, agora, nas férias de nossa editora, Isa, assumi o caderno. Na primeira passagem, eu tinha pouca experiência, mas muita vontade de aprender. Como mulher negra, muitas vezes sequer cheguei à etapa de entrevistas de emprego. O estágio no GE foi a oportunidade que impulsionou minha carreira.