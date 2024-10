Porto Alegre receberá oitava edição de congresso sobre empreendedorismo digital

A capital gaúcha será palco da oitava edição do Conedi, evento multidisciplinar que busca abranger diversas áreas do empreendedorismo digital. O congresso, organizado pela AJE-POA (Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre), acontecerá no Novotel na primeira semana de novembro. O evento tradicionalmente ocorria no inverno, mas, por conta da enchente, teve de ser adiado.

Um dos principais nomes confirmados é o de Natália Torres, CEO e fundadora da Ads Rocket, conhecida por sua expertise em estratégia e tráfego pago. Outro palestrante de destaque será o de Allan Barros, CEO da Pulse e fundador da Aceleraí, a primeira plataforma global de conteúdo publicitário compartilhado com celebridades. Além deles, a influenciadora digital e empresária Catarina Leal e o palestrante especializado em marketing digital Rafael Terra também estão confirmados no Conedi.



Ao todo, 20 palestrantes estão confirmados no evento. Além disso, 10 workshops serão ministrados durante a oitava edição do Conedi. O objetivo do evento é promover debates e reflexões ligadas ao universo digital, com foco em tecnologia, inovação, marketing, criatividade e empreendedorismo.



O evento acontecerá nos dias 1 e 2 de novembro, no Novotel Três Figueiras, localizado na avenida Soledade, n° 575, no bairro Três Figueiras em Porto Alegre. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 350,00 através do site www.conedi.net.br.