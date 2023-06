Franquia focada no entrecot típico de Paris abre em Porto Alegre

A L´Entrecôte de Paris inaugurou, no bairro Auxiliadora, sua primeira loja na Capital. Com um conceito de prato único, muito comum na Europa, o restaurante oferece cortes de entrecot com fritas, entradas e sobremesas, tudo isso em um ambiente pensado para lembrar Paris.



A franquia surgiu em 2009, na cidade de São Paulo, fundada pelo empreendedor Rodrigo Ferreira. Com um conceito europeu, o restaurante caiu no gosto dos moradores da capital paulista. Em 2011, foi adquirida pelo Grupo SNZTO, maior grupo de investimento em franquias do País, e assim começou o processo de expansão. Hoje, o empreendimento conta com 44 unidades espalhadas pelo Brasil.

Pedacinho de Paris em Porto Alegre



A franquia paulistana chegou a Porto Alegre através da empreendedora Laura Mezzomo Perin, que fez um investimento inicial de aproximadamente R$ 450 mil. A unidade gaúcha será focada em delivery e take away, mas também disponibilizará espaço para consumo no local.



A sede na capital gaúcha chega com um clima de otimismo entre os proprietários. Rodrigo Diotto, gerente executivo da marca, acredita que a nova unidade tem a cara de Porto Alegre.



"O público gaúcho tem preferência pelo consumo de proteína, e nós trabalhamos com proteína de excelente qualidade. É um produto adaptável e gostoso, então acreditamos que essa primeira operação aqui será um sucesso", diz Rodrigo.



Além do clássico cardápio da franquia, com o famoso entrecôte, com molho e batatas fritas, entradas e sobremesas, a unidade de Porto Alegre receberá uma novidade: o steak baguete, uma versão do clássico prato principal, servida no formato de sanduíche.

Funcionamento



A L´Entrecôte de Paris oferece pratos a partir de R$ 79,90, com opções individuais e porções para duas a quatro pessoas. Os pedidos podem ser feitos pelos aplicativos iFood e Rappi e também por telefone e WhatsApp, pelo número (51) 99971-6133.





A operação está localizada na rua Freire Alemão, nº 99, e funciona nas segundas, quartas e quintas, das 11h às 14h30min, e das 17h30min às 21h30min; sextas, sábados e domingos, das 11h às 15h30min e das 18h às 22h.