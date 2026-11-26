O título deste artigo vem de importante obra, escrita por Simon Sinek, em 2009 (“Start with Why”). O livro é uma referência no mundo do empreendedorismo. Na realidade, a sua leitura é proveitosa para todas as pessoas que atuam no mercado de trabalho. Vou destacar algumas de suas ideias.

Uma de suas teorias mais difundidas é a do “Círculo Dourado”, pela qual cada empresa deveria ter três atenções permanentes: o “que” (qualidade dos produtos e serviços oferecidos); o “como” (os seus processos) e o “porquê” (afinal, por que cada empresa existe, qual é o seu propósito?). Isso vale para a Microsoft e para a pequena cafeteria que frequentamos.

A clareza do porquê de sua existência permite o alinhamento de valores e dá energia ao grupo. Contudo, achar o porquê é um processo delicado, que envolve descoberta, a partir da experiência de cada um. Não é algo que possa ser meramente imposto por alguém que se encontre em um cargo superior.

Sinek exemplifica a sua importância prática com o “teste do aipo”, idealizando um encontro entre um pequeno empresário e quatro grandes referências do setor alimentício. Cada qual lhe fornece um conselho diferente, para comprar “M&M´s”, “leite de aveia”, “biscoito” e “aipos”. Caso o porquê desse empreendedor esteja bem definido (“oferecer coisas saudáveis para nossos clientes”), ele passará menos tempo no supermercado, gastará menos dinheiro e terá maior eficiência. Um “porquê” oferece filtros claros para a tomada de decisões.

Ainda, o ato de assegurar que “o que” é feito reflita aquilo em que se acredita garante consistência e a coesão de todos (consumidores, acionistas, trabalhadores, etc.). As pessoas observarão o seu carrinho de compras, com aipos e leite de aveia.

O livro cita o encontro entre Steve Jobs e Steve Wozniak, na Universidade da Califórnia e o desafio assumido de empoderar os indivíduos, através de tecnologia, para liberar o seu instinto criativo.

Para Sinek, com o passar dos anos, as personalidades de Jobs, Wozniak e da Apple eram as mesmas. Na verdade, as personalidades de todos que se sentiam profundamente atraídos pela Apple eram semelhantes. O funcionário acreditava no “porquê” da companhia e queria nela trabalhar. O consumidor também acreditava em seu “porquê” e adquiria os seus aparelhos. Isso valia inclusive para os acionistas. Todos eram fidelizados a partir dessa “identidade”.

Segundo Sinek, as empresas tornam-se relevantes na medida em que os seus colaboradores se sentem protegidos. A percepção de uma cultura cria um sentimento de pertencimento. Quando as pessoas vão ao seu trabalho acreditando que gestores e colegas zelam por elas, tendem a adotar um comportamento benéfico à própria organização.

Essa relação de confiança é essencial para a exploração de novas ideias, aprimoramento de processos e ao atendimento do público. Colaboradores decisivos são aqueles que se identificam com o “porquê” da empresa e agem para deixá-la cada vez melhor. Risco zero significa nenhuma exploração e nenhum avanço para a empresa e para a sociedade. Portanto, oferecer segurança para a necessária experimentação é essencial para a sobrevivência em médio prazo.

Deixo o convite para que cada leitor acesse a obra e tire as suas próprias conclusões.

Encerro o artigo com uma advertência de Herb Kelleher, Presidente da Southwest Airlines: “não se pode ter um bom produto sem pessoas que gostem de vir trabalhar. Simplesmente não dá”. Bons gestores sabem da delicadeza desse desafio. Cultivar um “porquê” ajuda muito nessa missão.