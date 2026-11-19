O que leva uma mulher a empreender? Existem muitas respostas para essa pergunta. Para algumas, é a vontade de construir o próprio negócio. Para outras, uma oportunidade que surge ao longo da trajetória profissional. No meu caso, foi a percepção de uma necessidade que estava diante dos meus olhos havia anos, mas que ainda não encontrava uma resposta adequada no mercado.

Acredito que produtos e serviços devem nascer de necessidades reais. Antes de abrir uma empresa, precisamos compreender quem queremos atender, quais são suas expectativas e o que ainda não encontram nas soluções disponíveis. Afinal, quem precisa de mais uma agência de viagens?

Essa pergunta poderia ter me feito desistir da ideia de criar o Elas pelo Mundo. O mercado de turismo já contava com inúmeras empresas, destinos e roteiros. Mas havia algo que me chamava a atenção desde 2010, quando comecei a trabalhar com grupos de viagens.

Por exemplo, em um grupo de 20 passageiros, frequentemente 17 eram mulheres. Quando chegávamos a 30 pessoas, cerca de 25 eram mulheres. Os homens eram sempre minoria. Mais do que os números, comecei a observar o comportamento daquelas viajantes.

Eram mulheres solteiras, viúvas ou casadas que decidiam viajar sem depender da disponibilidade de um companheiro, de familiares ou de amigas. Queriam conhecer lugares, fazer amizades e viver novas experiências. Mas percebia que, mesmo sendo maioria, nem sempre se sentiam inteiramente à vontade na presença dos poucos homens que integravam os grupos.

Foi então que comecei a pensar: por que não criar viagens planejadas exclusivamente para mulheres? Um ambiente em que pudessem ser elas mesmas, estabelecer novas conexões e aproveitar cada destino com mais espontaneidade.

Assim nasceu o Elas pelo Mundo. Como mulher empreendendo no turismo, pude transformar aquilo que observava no dia a dia em um modelo de negócio. Conhecia os desafios de organizar viagens, mas também compreendia as expectativas de quem estava do outro lado. Essa combinação de experiência profissional, escuta e identificação com o público fez diferença.

Empreender, no entanto, exige mais do que uma boa ideia. É preciso planejamento, capacidade de adaptação e disposição para rever decisões. Nem sempre aquilo que imaginamos corresponde ao que o cliente realmente deseja. Por isso, ouvir continua sendo tão importante quanto executar.

Hoje, o Elas pelo Mundo reúne uma comunidade de mais de 40 mil seguidores e já proporcionou experiências de viagem a mais de 400 mulheres. O crescimento trouxe novos desafios, mas também reforçou a convicção de que conhecer profundamente o público é primordial para seguir sendo relevante.

Neste Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, penso que minha trajetória representa uma das muitas formas de uma mulher construir seu espaço no mercado. Não existe uma única maneira de empreender, assim como não existe um único perfil de empreendedora. Cada trajetória reúne experiências, escolhas, riscos e aprendizados próprios.

Se pudesse compartilhar uma lição com outras mulheres que desejam abrir um negócio, seria esta: observem o que acontece ao redor. Conversem com as pessoas, identifiquem dificuldades e procurem compreender o que ainda pode ser feito de maneira diferente.

Nem sempre inovar significa criar algo inédito. Às vezes, a oportunidade está em oferecer uma nova experiência para um público que já existe, mas que ainda não foi plenamente compreendido.

Quando me pergunto quem precisava de mais uma agência de viagens, a resposta continua sendo a mesma: aquelas mulheres que eu encontrava em quase todos os embarques. Elas sempre estiveram ali. Eu apenas decidi construir um negócio pensando nelas.