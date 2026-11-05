Economia da longevidade: o envelhecimento da população cria uma nova fronteira de investimentos

O envelhecimento da população mundial deixou de ser uma questão demográfica e passou a representar uma transformação econômica capaz de criar novos mercados, empresas e oportunidades de investimento. À medida que as pessoas vivem mais, aumentam também as demandas por saúde, tecnologia, serviços financeiros, moradia, mobilidade, cuidados e soluções que permitam manter autonomia e qualidade de vida por mais tempo. Com isso, ganha força a chamada economia da longevidade, conceito que reúne negócios voltados não apenas para idosos, mas para uma sociedade em que a vida adulta será cada vez mais longa.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), havia cerca de 1 bilhão de pessoas com 60 anos ou mais no mundo em 2020. A projeção é que esse número chegue a 1,4 bilhão em 2030 e a 2,1 bilhões em 2050, quando aproximadamente 22% da população mundial estará nessa faixa etária. O grupo com 80 anos ou mais também deverá crescer significativamente, chegando a 426 milhões de pessoas em 2050.

No Brasil, a transformação é igualmente acelerada. O Censo 2022, do IBGE, registrou 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 15,8% da população. Em 2010, essa parcela era de 10,8%; em 1980, representava apenas 6,1%. As projeções do IBGE indicam que a proporção continuará crescendo e poderá chegar a 37,8% da população brasileira em 2070. Ao mesmo tempo, a taxa de fecundidade caiu de 2,32 filhos por mulher em 2000 para 1,57 em 2023. O resultado é uma combinação que acelera a mudança na estrutura etária: mais pessoas vivendo mais tempo e uma proporção cada vez menor de jovens.

Essa transformação cria uma oportunidade além do setor de saúde. Uma população mais velha precisa de novos modelos de atendimento médico, dispositivos de monitoramento, telemedicina, inteligência artificial aplicada à saúde, tecnologias assistivas e soluções de prevenção. Mas também precisa de produtos financeiros capazes de acompanhar aposentadorias mais longas, seguros, planejamento patrimonial, habitação adaptada, mobilidade, educação continuada, entretenimento e serviços de cuidado.

O próprio Fundo Monetário Internacional (FMI) destaca que o envelhecimento não precisa representar apenas um freio ao crescimento econômico. Segundo o organismo, o envelhecimento saudável pode aumentar a participação de pessoas mais velhas no mercado de trabalho e contribuir para a produtividade. O FMI estima que esses ganhos poderiam acrescentar cerca de 0,4 ponto percentual ao crescimento econômico global anual entre 2025 e 2050.

A tecnologia será uma das principais responsáveis por transformar esse potencial em negócios. Sensores, dispositivos vestíveis, sistemas de monitoramento remoto, inteligência artificial e ferramentas de prevenção podem permitir que pessoas permaneçam independentes por mais tempo e, ao mesmo tempo, reduzir custos para famílias e sistemas de saúde. Um estudo do World Economic Forum publicado em 2026 estimou que investimentos em medidas preventivas e soluções relativamente simples poderiam evitar centenas de milhões de quedas e milhões de novos casos de doenças crônicas e demência até 2040, gerando trilhões de dólares em benefícios econômicos.

O setor financeiro também terá de acompanhar essa mudança. Uma pessoa que se aposenta aos 65 anos e vive até os 90 ou 95 anos pode precisar financiar três décadas de vida após o trabalho. Isso aumenta a demanda por previdência, seguros, gestão patrimonial e ferramentas de planejamento financeiro. Ao mesmo tempo, a longevidade cria oportunidades para fintechs e empresas capazes de desenvolver soluções que ajudem consumidores a administrar patrimônio, renda e investimentos durante períodos cada vez mais extensos.

Para investidores, a principal questão é enxergar a longevidade como uma megatendência transversal. Não se trata de apostar exclusivamente em uma empresa de biotecnologia ou em uma startup de saúde, mas de identificar diferentes setores que podem se beneficiar da mesma transformação demográfica. Saúde, tecnologia, seguros, serviços financeiros, construção, mobilidade, educação e consumo podem participar desse novo ecossistema.

Essa perspectiva também reforça a importância da diversificação. Uma carteira pode encontrar exposição a diferentes aspectos da economia da longevidade sem depender de um único modelo de negócio. Afinal, o envelhecimento populacional é uma tendência estrutural, mas as soluções que surgirão para atendê-lo ainda estão em construção. Para o investidor, isso significa acompanhar não apenas empresas já consolidadas, mas também novas tecnologias e modelos capazes de solucionar problemas que serão cada vez mais relevantes.

A economia da longevidade representa, portanto, uma mudança profunda na relação entre demografia e negócios. O mundo terá mais pessoas idosas, vidas mais longas e uma demanda crescente por produtos e serviços capazes de transformar esses anos adicionais em autonomia e qualidade de vida. Com 2,1 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais projetadas para 2050, a questão já não é se esse mercado crescerá, mas quais empresas estarão preparadas para atendê-lo. Para empreendedores e investidores, a longevidade pode representar uma das grandes fronteiras de inovação e diversificação das próximas décadas.