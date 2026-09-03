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A loja do futuro será mais humana porque será mais automatizada

Existe uma contradição interessante no varejo atual de que nunca tivemos tantas formas de comprar e, ao mesmo tempo, nunca foi tão importante tornar essa experiência de compra simples e fácil para o cliente.
O consumidor pode pesquisar pelo celular, comparar preços, comprar pelo aplicativo e receber em casa e ainda assim, continua entrando na loja física. O que mudou é a expectativa, ele não quer mais escolher entre conveniência digital e atendimento presencial, mas espera encontrar os dois no mesmo lugar.
É por isso que acredito que a discussão sobre o futuro da loja física precisa mudar, porque não se trata de digitalizar o ponto de venda apenas para parecer moderno, mas de usar a tecnologia para retirar tudo aquilo que atrapalha a compra.
Uma fila desnecessária é atrito, procurar um vendedor que não sabe responder é atrito, descobrir no caixa que o preço é diferente daquele anunciado na prateleira é atrito e precisar repetir informações que a empresa já possui também. Cada atrito é uma oportunidade perdida.
A tecnologia que o consumidor quase não percebe
É curioso, mas a melhor tecnologia no varejo é aquela que o consumidor quase não percebe, por exemplo, o self-checkout, quando funciona bem, não é visto como inovação, mas como liberdade. O cliente escolhe quando e como finalizar sua compra.
Segundo dados do Banco Central, mais de 170 milhões de pessoas físicas já fizeram pelo menos uma transação com Pix, isso equivale a cerca de 80% da população brasileira. Só em janeiro desse ano, foram mais de 7 bilhões de transações. Isso mostra que o desafio do varejo não é mais convencer o consumidor a usar pagamentos digitais, mas integrar essa preferência à experiência da loja.
O Pix Automático também pode ampliar essa lógica ao facilitar pagamentos recorrentes, enquanto soluções de pagamento móvel reduzem etapas entre a decisão e a conclusão da compra. No varejo, segundos podem parecer pouco, mas quando multiplicados por centenas ou milhares de transações, representam produtividade e capacidade de atendimento.
A mesma lógica vale para a operação, em que etiquetas eletrônicas podem atualizar preços sem depender de processos manuais; inteligência artificial pode apoiar a previsão de demanda, identificar padrões de consumo e ajudar equipes a tomar decisões melhores; e sistemas integrados permitem que o vendedor tenha acesso a informações de estoque, histórico e disponibilidade sem precisar abandonar o cliente para procurar respostas.
Mais automação, mais espaço para as pessoas
A loja do futuro será mais humana justamente porque será mais automatizada. Esse é o ponto mais contraintuitivo dessa transformação: quando falamos em automação, é comum imaginar uma loja com menos pessoas, mas eu penso o contrário, porque quanto mais a tecnologia assume as tarefas repetitivas, mais tempo as pessoas têm para se dedicar ao que realmente importa, que é o cliente.
Se o caixa é automatizado, o funcionário pode ajudar um cliente a encontrar um produto, se o estoque está integrado, o vendedor não precisa perder minutos procurando uma informação e se a IA antecipa uma ruptura, a equipe pode agir antes que o consumidor perceba o problema. A tecnologia, nesse cenário, não substitui as pessoas, mas cria espaço para que elas façam a diferença.
A pesquisa recente “Perspectivas para a indústria de Varejo 2026”, da Deloitte, companhia de serviços empresariais, que ouviu 330 executivos globais do varejo, reforça essa mudança ao apontar a IA como uma das forças centrais da transformação do setor, justamente no movimento da experimentação para aplicações mais concretas na operação.
É aí que a loja física ganha uma nova função, deixando de ser apenas o lugar onde a compra acontece e passando a ser um espaço em que tecnologia, dados e pessoas trabalham juntos.
O consumidor não entra em uma loja para conhecer a tecnologia utilizada pelo varejista, mas para comprar algo, resolver um problema ou ter uma boa experiência. Se a tecnologia fizer o seu trabalho direito, ele talvez nem perceba que ela estava ali.
E na minha visão, esse é um dos sinais mais claros de que uma loja realmente se tornou inteligente, quando a tecnologia deixa de ser protagonista e passa a simplesmente fazer a experiência fluir melhor.
Alex Marques, diretor comercial da Data System
Alex Marques, diretor comercial da Data System

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