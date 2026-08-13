Sem contexto semântico, a corrida pela IA nas empresas pode virar um exercício caro

Existe algo de irônico em gastar trilhões de dólares numa tecnologia que, na prática, não entende o que está lendo. É precisamente esse o alerta que o Gartner acaba de fazer ao mercado global: a maioria das organizações que adota agentes de Inteligência Artificial está alimentando esses sistemas com dados que, embora tecnicamente corretos, chegam desprovidos do contexto necessário para que a IA compreenda o que eles de fato significam.

O resultado é uma combinação de respostas imprecisas, decisões enviesadas e custos que se acumulam sem contrapartida de valor. Com investimentos globais em IA projetados para superar US$ 2,5 trilhões neste ciclo, o Gartner aponta que as empresas enfrentam agora uma escolha inadiável: amadurecer a base semântica de seus dados ou aceitar que a Inteligência Artificial continuará operando às cegas, com preço alto e entrega aquém do prometido.

O problema, segundo analistas da consultoria, não está nos modelos de IA em si, mas na forma como as organizações alimentam esses modelos com dados destituídos de significado. Agentes de Inteligência Artificial que recebem informações estruturadas, porém sem compreensão das relações e regras de negócio que dão sentido a esses dados, tendem a produzir respostas imprecisas , enviesadas e, em muitos casos, simplesmente inventadas.

A raiz do problema reside no que especialistas chamam de "camada semântica", ou seja, a capacidade de traduzir dados brutos em informações com significado contextual dentro de uma organização. Na prática, um mesmo termo pode ter interpretações completamente distintas conforme o departamento que o utiliza. A palavra cliente, por exemplo, pode designar alguém que já realizou uma compra para a área comercial e, ao mesmo tempo, incluir potenciais consumidores na perspectiva do marketing.

Quando um agente de IA opera sem essa diferenciação, suas análises perdem aderência à realidade do negócio e as decisões baseadas em seus outputs tornam-se arriscadas. Modelos de dados tradicionais, baseados em esquemas, já não são suficientes para a IA agêntica, pois carecem justamente desse contexto de negócios e do significado real das informações que processam.

A projeção do Gartner nesse campo é contundente: organizações que priorizarem a semântica em dados preparados para Inteligência Artificial poderão aumentar a precisão de seus sistemas agênticos em até 80% e reduzir custos operacionais em até 60%. Em paralelo, a consultoria projeta que órgãos reguladores passarão a exigir maior transparência semântica das organizações, e que conselhos de administração tratarão a governança semântica não apenas como uma questão técnica, mas como um risco estratégico e, simultaneamente, uma oportunidade competitiva.

Empresas que reportam iniciativas bem-sucedidas de IA investem até quatro vezes mais, como percentual da receita, em áreas como qualidade de dados, governança, formação de profissionais prontos para a IA e gestão de mudança. O dado sugere que a diferença entre sucesso e frustração com inteligência artificial não está no volume de capital alocado em tecnologia, mas na maturidade da infraestrutura de dados e na preparação humana.

Iniciativas da transformação

A primeira dessas transformações envolve migrar de uma postura incremental para uma abordagem "AI-first", na qual a Inteligência Artificial não apenas ajusta, mas transforma modelos de negócios e operacionais. Isso exige liderança disposta a experimentar aplicações de alto valor, e não apenas automações pontuais de baixo risco.

A segunda mudança diz respeito à reorganização das equipes de dados para um modelo de colaboração entre humanos e agentes de IA. O futuro não consiste em substituir pessoas, mas em ampliar sua capacidade de atuação. Equipes menores, compostas por profissionais com habilidades diversas e complementadas por agentes focados em resultados de negócios, tendem a gerar impacto desproporcional ao seu tamanho.

A terceira transformação, e possivelmente a mais estruturante, é justamente o estabelecimento do contexto como infraestrutura crítica. Empresas com maior maturidade em recursos de dados prontos para IA estão alcançando resultados de negócios até 65% melhores, incluindo crescimento de receita e otimização de custos. Os recursos de contexto atuam como o cérebro da IA, e sem eles os agentes não podem funcionar de forma autônoma com a confiança necessária para decisões de negócios. Isso reforça a ideia de que semântica e metadados deixaram de ser complementos opcionais para se tornarem a espinha dorsal de qualquer estratégia séria de inteligência artificial.

O cenário desenhado pelo Gartner coloca os líderes de dados e analytics numa posição que transcende a gestão técnica e alcança a responsabilidade estratégica pelo valor que a inteligência artificial pode, de fato, gerar. A mensagem de fundo é clara: gastar mais em IA sem reformar a base de dados que a sustenta não produz resultados melhores, produz desperdício mais sofisticado.

Num mercado em que a projeção de gastos com a tecnologia caminha para ultrapassar US$ 3 trilhões no próximo ciclo, a pergunta que se impõe aos executivos não é quanto investir em inteligência artificial, mas se a organização possui a maturidade semântica e a governança de dados necessárias para que esse investimento se converta em vantagem competitiva real.